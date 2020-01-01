为了提醒保持距离：金拱门和雷蛇改了logo

乔纳森森森 发表于: 03-23 18:01:30
来自 威锋网页版
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这些企业在抗疫方面还是很“走心”的。
疫情传播期间，大多数国家都会倡议民众“勤洗手，戴口罩，少点出门，与人保持距离”。不过人们往往会因为各种原因而忘记，为了让大家保持适当的距离，我们来看看（金拱门）麦当劳和雷蛇是如何试图去提醒大家的。
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在巴西，麦当劳选择更新其著名的金色拱门 logo。现在，logo 遵循社会疏远守则，将“M”一分为二。而麦当劳巴西分公司也正在推广其送货和上门服务，以帮助人们遵守隔离守则。
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而著名的游戏设备品牌雷蛇原来的 logo 是三条蛇缠绕在一起的图案，同样为了提醒大家乖乖隔离和保持距离，该公司将 logo 上的三条蛇都分开了。雷蛇创始人兼首席执行官陈民亮在推特透露，公司团队在过去几天连续 24 小时奋战，将部分现有的生产线改为口罩生产线，以缓解全球口罩供应短缺的问题。

对抗疫情需要同心协力，希望大家都能够遵守医疗建议和守则。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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HughJazz_W
沙发

这样也可以？

昨天 18:52
来自 iPhone 7 Plus
yyd198888
板凳

那诺基亚的开机动画怎么办

昨天 19:02
来自 iPhone XS
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蟹黄派丶
地板
引用 @yyd198888 的回复

那诺基亚的开机动画怎么办

盲僧你发现了华点…

昨天 19:04
来自 iPhone 8 Plus
yyd198888
4 楼
引用 @蟹黄派丶 的回复

盲僧你发现了华点…

表示看不懂

昨天 19:05
来自 iPhone XS
蟹黄派丶
5 楼
引用 @yyd198888 的回复

表示看不懂

就是说，你眼睛亮，发现了被遗忘东西…大概就这意思…哈哈哈

昨天 19:06
来自 iPhone 8 Plus
试探你的温柔
6 楼

有点牵强，哈哈

昨天 19:11
来自 iPhone 7 Plus
leopan723
7 楼

分家了

昨天 21:44
来自 iPhone XS Max
SkyWalker666
8 楼
这个操作。。。
昨天 21:58
来自 威锋网页版
零陵上将刑道荣
9 楼
引用 @蟹黄派丶 的回复

盲僧你发现了华点…

✋👨🏿‍🦱🤚

昨天 22:01
来自 iPhone 8
Akira丶
10 楼
引用 @yyd198888 的回复

那诺基亚的开机动画怎么办

反过来放

昨天 22:31
来自 iPhone XS
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