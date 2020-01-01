为了提醒保持距离：金拱门和雷蛇改了logo

疫情传播期间，大多数国家都会倡议民众“勤洗手，戴口罩，少点出门，与人保持距离”。不过人们往往会因为各种原因而忘记，为了让大家保持适当的距离，我们来看看（金拱门）麦当劳和雷蛇是如何试图去提醒大家的。在巴西，麦当劳选择更新其著名的金色拱门 logo。现在，logo 遵循社会疏远守则，将“M”一分为二。而麦当劳巴西分公司也正在推广其送货和上门服务，以帮助人们遵守隔离守则。而著名的游戏设备品牌雷蛇原来的 logo 是三条蛇缠绕在一起的图案，同样为了提醒大家乖乖隔离和保持距离，该公司将 logo 上的三条蛇都分开了。雷蛇创始人兼首席执行官陈民亮在推特透露，公司团队在过去几天连续 24 小时奋战，将部分现有的生产线改为口罩生产线，以缓解全球口罩供应短缺的问题。对抗疫情需要同心协力，希望大家都能够遵守医疗建议和守则。