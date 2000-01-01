中兴发布Axon 11：号称全球最轻5G手机

今天下午中兴通过线上发布会带来了其新款 5G 手机-Axon 11 5G，据悉这是首款主打视频拍摄的 5G 手机。中兴 AXON 11 5G 搭载了后置 AI 四摄，包括 6400 万高清主摄（f/1.9），800 万广角（120 度、f/2.2），200 万景深镜头（f/2.4），200 万微距镜头（4cm 微距、f/2.4）。中兴 AXON 11 5G 后置镜头支持 4K 60FPS 视频拍摄，同时支持视频双路防抖（主摄/广角），还支持视频美颜，AI视频编辑。前置镜头 2000 万像素，支持 f/2.0 大光圈、美颜自拍。中兴 AXON 11 5G 号称目前为止全球最轻的 5G 手机，重量仅 168g，机身 7.9mm，深弯八曲面 3D 玻璃，握感舒适。中兴 AXON 11 5G 采用一块采用一块 6.47 英寸 AMOLED 柔曲屏，可视区域最大化，100000:1 高对比度，92%高屏占比，NTSC 色域突破 100%。还支持面部识别和光学屏内指纹双解锁。搭载骁龙765G处理器（7nm、Kyro 475 CPU、Adreno 620 GPU），支持 5G 双模 SA/NSA，5G+4G 双卡双待，内置 4000mAh 容量大电池，支持 QC4+有线快充。中兴通讯副总裁、中兴终端 Axon 产品总经理张雷表示：“站在消费者的角度，视频这个卖点没有任何的疑问，同时可以带来全新的体验。”售价方面，Axon 11 6GB+128GB 版本为 2698 元，8GB+128GB 版本 2998 元，8GB+256GB 版本 3398 元，目前这款新机已经开启预约。