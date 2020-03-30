你喜欢微信深色模式吗？

如果让你在五秒内说出一个 iOS 13 的新功能， 深色模式（也被称为‘黑暗模式’）可能是大多数人脱口而出的答案。毕竟从 iOS 11 开始，苹果就更专注的「维稳」而不是「出新」，而深色模式作为 iOS 13 中最大的外观变化，在为新系统注入新鲜感的同时，也成为了最容易被感知的新功能。









在本周日 iOS 版微信的更新中，深色模式再次闯进人们的视野，与微信深色模式相关的话题甚至一度被顶上微博热搜。





在威锋社区的相关讨论帖中，微信深色模式的完成效果差强人意是最大的争论焦点，有锋友在论坛发帖表示：「微信的黑暗模式真的太敷衍了。对于 oled 来说，这个还是亮着的，还是同样耗电，感觉就是赶鸭子上架的产物，识别系统黑暗模式然后换个主题？」





和深色模式下的苹果系统界面相比，开启深色模式后的微信采用了偏灰色而非纯黑作为背景，从设计规范来看的话两者难以评出个孰是孰非，毕竟在所有关于深色模式的设计规范中，到底采用何种颜色作为背景没有定论。









谷歌基于他们的 Material Design 设计语言，建议 Android 开发者采用灰色而不是纯黑色作为背景图，因为「黑底白字」导致的强对比度会更容易在夜间引起视觉疲劳，这也背离了深色模式的初衷。而采用灰色背景的深色模式则能够在一定程度上避免这个问题。





事实上，苹果系统界面也并非全部采用纯黑背景色，而是遵循了 iOS 13 设计文档中为深色模式背景色体系划分为的「Base」和「Elevated」层级关系。例如在信息 app 页面下，其背景色采用了纯黑的「Base」色组，而在用一页面下打开的短信编辑界面则采用了偏灰的「Elevated」色组来实现图层关系的区分。









还有一个问题是深色模式在 OLED 手机上带来的附加福利。由于 OLED 屏幕黑色像素不发光的特性，所以在显示越接近纯黑的素材时，其功耗也越低。





谷歌 2018 年的研究证实了这个说法，当时他们测试得出的结果表明暗色主题能够使搭载 OLED 屏幕的设备在同等亮度下的电量消耗减少 63%。在以最高亮度展示单色静态图片的测试中，谷歌发现 OLED 设备的耗电量由少到多依次为黑色、红色、绿色、蓝色和白色。





苹果虽然没有对外宣称深色模式能够更省电，但来自民间的测试同样证明 iOS 13 的深色模式在 iPhone X、iPhone XS 系列、iPhone 11 Pro 系列等搭载 OLED 屏幕的手机上具有更省电的特性：国外 UP 主 PhoneBuff 的一项测试显示，开启深色模式的 iPhone XS 的电量消耗比没有开启的设备减少 30%。









但由于这个特性只是 OLED 设备上生效，那些 LCD 屏幕设备即使开启深色模式也难以享受到省电的福利，这也可能是苹果没有在介绍深色模式时宣传其能够省电的原因，毕竟不是所有苹果设备都搭载了 OLED 屏幕。





App Store 最新的「深色模式」专题下收集了各类完成适配的应用，包括知名笔记应用 Notability、提醒应用 Sorted、流媒体应用爱奇艺等。如果你下载了这些应用，会发现在这些适配 iOS 13 深色模式的热门应用中，各家交出的「深色答卷」也各有不同。例如推特就推出了两种深色模式，其中的「黯淡」深色主题采用了「蓝灰色」的背景色，蓝色的加入是出于契合品牌色（蓝色）的选择。









所以对于深色模式的适配更多的还是开发者基于自家应用理解完成的二次设计，在符合规范的条件下，没有绝对正确的答案。至于微信的深色模式，萝卜白菜各有所爱，但如果开发者能够在设置中添加随系统开关的选项，相信会化解许多不必要的矛盾。





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