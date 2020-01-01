净化含有重金属的水 科学家们找到了新办法

工业来源的水中往往含有有毒金属，而处理掉当中的有毒金属并不轻松，这些被污染的液体能够污染地下水供应长达数年甚至数十年。近日日本名古屋大学的科学家提出了一种新技术，该技术可以帮助阻止这类事件的发生-利用带电的纳米碳可以更有效地从混合物中过滤出重金属离子。多年来，我们已经看到过许多创新的方法，包括可以从工业用水中去除有毒金属，例如砷，汞，铁，锡和铅。又或者是自行驱动的微型机器人，这些机器人会通过样本进行采集以收集金属离子。另一种可能性是使用纳米碳，这是一小块碳基材料，由于能够通过分子力与重金属离子（例如铅和汞）结合，因此在水净化应用中让科学家看到了希望。不过其自然吸附力微弱，因此名古屋大学的科学家们正在寻求通过调整生产过程来增强其吸附力。这涉及用诸如氨基的分子掺杂纳米碳，所述分子与金属形成更强的化学键。研究小组通过使用苯酚作为碳材料并将其与称为 APTES 的化合物混合为氨基来研究这种可能性。科学家表示：“我们的流程可以帮助降低水净化成本，并使我们更接近在2030年之前为人们带来安全并且负担得起的饮用水。”