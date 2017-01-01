还有希望吗？爆料称AirPower恢复开发了

你还记得苹果“胎死腹中”的无线充电板 AirPower 吗?今天外媒指出，爆料者 Jon Prosser 表示，在取消 AirPower 无线充电板近一年后，苹果已恢复了该项目的开发。 但是，不能保证这款产品会上市。Prosser 声称苹果工程师正在尝试重新设计充电板的充电线圈，以更有效地分布散热量，并补充说该产品的原型设计正在进行中。苹果仅表示 AirPower 未能达到其高标准，但外界有传言称该产品遇到了散热和干扰等问题。当初之所以如此受期待，是因为这款产品不管每个设备在充电板上的位置如何，AirPower 都能同时为 iPhone，Apple Watch 和 AirPods 充电外壳充电。充电时，每个设备的电池电量百分比会显示在iPhone的锁定屏幕上。苹果在推出 iPhone X 之后不久，于 2017 年 9 月在史蒂夫·乔布斯剧院首次公布了 AirPower，并表示它将在 2018 年底发布。但苹果未能兑现这一承诺，最终于 2019 年 3 月取消了该项目。 当时，苹果表示仍将“致力于推动无线体验的发展”。