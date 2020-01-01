石头科技推出扫地机器人T7：全新算法系统

如果说现代家庭里配备了什么智能助手的话，扫地机器人肯定算一个。和刚诞生时的“智能”不一样，扫地机器人已经算是一个颇为成熟的产品。今天石头科技推出其年度旗舰新品石头扫地机器人 T7，T7 拥有全新的 RR Mason7.0 算法系统、297ml 恒压电控智能水箱、多地图管理 4.0 以及升级后的 2500Pa 吸力，最高可一次扫拖 250 平方米，完美支持楼房以及复式家庭使用。其中，RR Mason 算法系统是扫地机器人路径规划和应对复杂环境的关键。RR Mason 算法系统的“实时数据管理算法”负责管理分发传感器采集的环境数据，交由“感知与建图算法”进行数据融合与分析，然后“导航与运动算法”根据分析结果进行动态导航及规划。石头扫地机器人 T7 售价 2899 元，目前已在全网上线，共有云石白、云石金两个颜色可选，新品首发到手价 2599 元。