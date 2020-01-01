Mac运行Win 10画面出问题？苹果教你如何修复

苹果昨天发布了一份新的支持文档，其中详细介绍了在运行 Windows 10 时用户 Mac 屏幕右侧可能会发生问题的修复程序。在运行 Windows 10 的情况下，某些使用 AMD Radeon 显卡的 Mac 型号可能会遇到屏幕右侧闪烁和扭曲的问题。在外接显示器上，这种“变形”甚至可能会影响整个屏幕。或者，Windows 10 安装程序可能会说 Mac 不适合此版本的 Windows 10，因为它安装了旧的 AMD 图形驱动程序。为解决此问题，苹果鼓励用户为 Windows 安装更新的 AMD 图形驱动程序。如果更新的 AMD 图形驱动程序尚不可用，苹果会在使用外部显示器时通过指示用户降低分辨率来提供解决方法。苹果指出，尽管此步骤应适用于大多数外接显示器，但不适用于苹果 Pro Display XDR 和 LG UltraFine 4K 和 5K 显示器。在 Mac 安装 Windows 10 的用户，你有遇到这个问题吗？