Mac运行Win 10画面出问题？苹果教你如何修复

乔纳森森森 发表于: 03-23 11:18:51
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苹果说是AMD驱动的问题。
苹果昨天发布了一份新的支持文档，其中详细介绍了在运行 Windows 10 时用户 Mac 屏幕右侧可能会发生问题的修复程序。
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在运行 Windows 10 的情况下，某些使用 AMD Radeon 显卡的 Mac 型号可能会遇到屏幕右侧闪烁和扭曲的问题。在外接显示器上，这种“变形”甚至可能会影响整个屏幕。

或者，Windows 10 安装程序可能会说 Mac 不适合此版本的 Windows 10，因为它安装了旧的 AMD 图形驱动程序。为解决此问题，苹果鼓励用户为 Windows 安装更新的 AMD 图形驱动程序。

如果更新的 AMD 图形驱动程序尚不可用，苹果会在使用外部显示器时通过指示用户降低分辨率来提供解决方法。苹果指出，尽管此步骤应适用于大多数外接显示器，但不适用于苹果 Pro Display XDR 和 LG UltraFine 4K 和 5K 显示器。

在 Mac 安装 Windows 10 的用户，你有遇到这个问题吗？
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Ait_me
沙发
表示没遇到
6小时前
来自 威锋网页版
Josephck
板凳

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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日后丨再说
地板
引用 @Josephck 的回复

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

那不如买个win电脑啊！！我买苹果电脑只为了mos

6小时前
来自 iPhone XR
poilkk
4 楼
引用 @Josephck 的回复

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

装个动不动就蓝屏的破烂玩意干嘛
6小时前
来自 威锋网页版
CVlsc
5 楼
没有遇到过
6小时前
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newagegamer
6 楼
不装Windows
5小时前
来自 威锋网页版
手机锋友7rt68cj
7 楼
引用 @Josephck 的回复

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

装win买毛个mac

5小时前
来自 iPhone XS Max
sanshi123
8 楼
引用 @Josephck 的回复

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

买Mac可以装个win，买win装Mac就麻烦了

5小时前
来自 iPhone 6S
查看1条回复
xijun0312
9 楼
引用 @日后丨再说 的回复

那不如买个win电脑啊！！我买苹果电脑只为了mos

他们为了满足自己的虚荣心，为了装X咯！我就搞不懂，装那玩意儿干嘛？
4小时前
来自 威锋网页版
一网住情深
10 楼
引用 @Josephck 的回复

买个mac装个win，估计90%的mac用户都是如此。

Parallels Desktop V15 虚拟机不好用吗😀
4小时前
来自 威锋网页版
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