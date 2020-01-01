苹果Books应用向用户提供免费内容

今天早些时候，苹果 Books 应用程序向国外用户发出了推送通知，通知显示苹果将向用户提供了免费的书籍服务，内容包括孩子们的随笔阅读，以及适合整个家庭的有声读物。之所以提供免费内容，苹果极有可能是旨在帮助人们度过因新冠肺炎而导致的这段枯燥时期，苹果提供了各种类型的书籍供用户阅读。在整个 2 月和 3 月，世界各国政府一直在指示人们留在家中，以防止疾病传播，这一趋势导致人们希望通过互联网获得更多的娱乐来源。Books 有专门的版块提供特别优惠和免费书籍，以及服务上免费提供给用户的书籍的“热门免费排行榜”。根据市场的不同，苹果还提供一些经典作品，包括刘易斯·卡罗尔，简·奥斯汀和莎士比亚的作品。在这个非常时期，这也可以说是各家厂商为用户提供的一项增值服务。