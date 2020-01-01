苹果Books应用向用户提供免费内容

乔纳森森森 发表于: 03-23 11:05:24
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特殊时期，人们都希望通过互联网来获得更多娱乐。
今天早些时候，苹果 Books 应用程序向国外用户发出了推送通知，通知显示苹果将向用户提供了免费的书籍服务，内容包括孩子们的随笔阅读，以及适合整个家庭的有声读物。
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之所以提供免费内容，苹果极有可能是旨在帮助人们度过因新冠肺炎而导致的这段枯燥时期，苹果提供了各种类型的书籍供用户阅读。在整个 2 月和 3 月，世界各国政府一直在指示人们留在家中，以防止疾病传播，这一趋势导致人们希望通过互联网获得更多的娱乐来源。

Books 有专门的版块提供特别优惠和免费书籍，以及服务上免费提供给用户的书籍的“热门免费排行榜”。根据市场的不同，苹果还提供一些经典作品，包括刘易斯·卡罗尔，简·奥斯汀和莎士比亚的作品。

在这个非常时期，这也可以说是各家厂商为用户提供的一项增值服务。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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luo1065409848
沙发

诶，国内books不可用啊

6小时前
来自 iPhone 6S
查看4条回复
bySpeedMAX
板凳
引用 @luo1065409848 的回复

诶，国内books不可用啊

可以等非国区账号，

6小时前
来自 iPhone 8
CVlsc
地板
引用 @luo1065409848 的回复

诶，国内books不可用啊

对啊，我也想看
6小时前
来自 威锋网页版
qq19023006
4 楼
又给太监看毛片咯
4小时前
来自 威锋网页版
luo1065409848
5 楼
引用 @bySpeedMAX 的回复

可以等非国区账号，

可以，但是像apple music这样的订阅内容也会更改就很烦

3小时前
来自 iPhone 6S
luo1065409848
6 楼
引用 @CVlsc 的回复
对啊，我也想看

我是自己注册一个美区ID然后登陆就可以看，不过里面大部分书都是付费的而且贵

3小时前
来自 iPhone 6S
Wiseweek
7 楼
引用 @luo1065409848 的回复

诶，国内books不可用啊

政策限制，谁也没办法，再加上书籍这方面，国内付费用户太少
2小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
luo1065409848
8 楼
引用 @Wiseweek 的回复
政策限制，谁也没办法，再加上书籍这方面，国内付费用户太少

确实

2小时前
来自 iPhone 6S
yizhishixinren
9 楼

还好我天朝圣国不需要

2小时前
来自 iPhone XS
x-tommy
10 楼
喔！我有美区账户，赶紧去看看，能不能撸到一些羊毛！
1小时前
来自 威锋网页版
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