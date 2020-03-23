传“iPhone 9”已复产：预计4月中旬发布

乔纳森森森 发表于: 03-23 10:28:22
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如果4月份再不发布，就有点晚了。

此前业界传苹果将会在 3 月发布一款新iPhone（可能名为 iPhone 9 或 iPhone SE2），不过 3 月 18 日苹果发布了一波新品更新后，关于这款设备在 3 月发布的可能似乎越来越小了。

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今天据外媒报道，苹果已经重新恢复了低价新 iPhone 的生产工作，之前它曾因疫情爆发，而一度暂停生产，现在情况已经有所缓和，所以他们正在重新推进该项目。据微博用户@有没有搞措爆料，“iPhone 9”预计将在 4 月份中旬发布，硬件代号为“D79ap”。

据悉，重新量产后项目比较顺利，不过虽然富士康等在中国的代工厂正在恢复产能，但疫情影响了苹果上游供应链，这导致一些所需的零部件面临短缺，苹果正在试图跟合作伙伴一起，将面临短缺零部件生产转移到中国。

预计这款 iPhone 外观和 iPhone 8 类似，采用 Touch 并配备 A13 芯片，预计售价不超过 4000 元。



编辑于 2020-03-23 15:54:58

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tzdct
沙发

如果没5G，也该来个双卡，否则毫无吸引力

7小时前
来自 iPhone 7
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湛清Jeff
板凳

那MBP14呢？

6小时前
来自 iPhone XR
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小锋号
地板

天天来找骂 让这片土地的群众养禽兽 狗畜牲

6小时前
来自 iPhone SE
新青年小张
4 楼

应该不太可能了

6小时前
来自 iPad Air 2
lhc66311
5 楼

关注一下

6小时前
来自 iPhone X
畅快
6 楼

没有5g，就没戏！

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Alan_Tse_
7 楼

iPhone 8去掉3D Touch加厚，提升电池也不错

6小时前
来自 iPhone 8
夜太美2020
8 楼
去掉无线充电，别阉割3D
6小时前
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levis1988
9 楼
只要双卡，，
6小时前
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一网住情深
10 楼
日韩欧美厂商供应的零部件跟不上，富士康恢复产能也没用。
6小时前
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