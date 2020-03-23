传“iPhone 9”已复产：预计4月中旬发布

此前业界传苹果将会在 3 月发布一款新iPhone（可能名为 iPhone 9 或 iPhone SE2），不过 3 月 18 日苹果发布了一波新品更新后，关于这款设备在 3 月发布的可能似乎越来越小了。

今天据外媒报道，苹果已经重新恢复了低价新 iPhone 的生产工作，之前它曾因疫情爆发，而一度暂停生产，现在情况已经有所缓和，所以他们正在重新推进该项目。据微博用户@有没有搞措爆料，“iPhone 9”预计将在 4 月份中旬发布，硬件代号为“D79ap”。

据悉，重新量产后项目比较顺利，不过虽然富士康等在中国的代工厂正在恢复产能，但疫情影响了苹果上游供应链，这导致一些所需的零部件面临短缺，苹果正在试图跟合作伙伴一起，将面临短缺零部件生产转移到中国。

预计这款 iPhone 外观和 iPhone 8 类似，采用 Touch 并配备 A13 芯片，预计售价不超过 4000 元。





编辑于 2020-03-23 15:54:58