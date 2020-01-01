早高FENG：奢侈品公司转产口罩/OPPO新机现身

▎巴黎世家和圣罗兰转产口罩

▎OPPO 新机现身

▎国际奥委会不计划取消奥运

▎507 家影院复工：总票房 3.10 万

法国也是目前欧洲疫情较为严重的地区，为支援国家抵抗疫情，不少公司都已经开始转产。法国开云集团（Kering）今晚确认称集团将从中国进口 300 万外科口罩捐给政府。同时，旗下巴黎世家和圣罗兰的工厂不日将开始生产口罩。开云为法国第二大奢侈品集团，也是古驰（Gucci）母公司。近日 OPPO 一款新机现身工信部，其型号为 PDAM10。虽然目前还没曝光这款机型的外观，但基本配置已经出现。信息显示 OPPO 这款手机拥有 6.5 英寸的 2400x1080 显示屏，手机将提供黑色和绿色两种颜色，尺寸为 162.0×75.5×8.9mm，重 188 克。电池容量为 4880mAh。PDAM10 搭载了 2.0GHz 的 8 核处理器，辅以 8GB RAM、128GB ROM，支持 256GB 的 TF 存储卡扩展。值得一提的是，这款机型后置四摄，分别是 1200 万像素、800 万像素、200 万和 200 万像素，前置摄像头为 800 万像素。国际奥委会 22 日就因新冠肺炎疫情扩散导致东京奥运会如期举办面临困难一事进行召开临时理事会，而停办东京奥运会将不作为讨论议题。国际奥委会主席巴赫最新表态说：“取消东京奥运会是最不公平的解决方案，这将摧毁 11000 多名运动员的奥运梦想。”国内的各行各业都正在复工，其中就包括了停业已久的电影行业。猫眼数据显示，3 月 21 日，国内共有 507 家电影院复工，票房为 3.10 万元。电影停业迄今过去差不多两个月了，国内电影院及电影行业损失极大，春节黄金档损失的电影票房至少是 50 亿元级别的。从上映的影片来看，近期依然是以之前放映过的电影为主，比如《战狼 2》、《流浪地球》、《狼图腾》等等。