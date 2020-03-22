Siri更新数据：可以问新冠相关问题

乔纳森森森 发表于: 03-22 22:05:52
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目前仅在美国地区提供。
据外媒 CNBC 指出，向 Siri 查询新冠疫情的国外 iPhone 用户现在可以完成一份有关其症状和可能接触该到病毒的调查表，此举可让用户更好地了解自身的健康状况。 苹果表示，Siri 的答案来自疾病预防控制中心和美国卫生与公众服务部的公共卫生服务部门。
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报道中提到，苹果上述措施是通过对 Siri 更新实现的，用户可以通过 iPhone 上的语音助手来询问，自己是不是感染上了新冠病毒。当用户发出“Hey Siri, do I have the coronavirus（我有新冠病毒吗，Siri）?”的询问后，Siri会询问用户是否出现了哪种症状，比如发烧、干咳或呼吸急促。
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Siri 会建议那些声称自己有极端或危及生命症状的用户，寻求医院的救治，但如果你并不是那么严重，Siri 会指示人们待在家里，避免与其他人接触。

目前该功能只在美国地区提供，暂时还不清楚日后是不是会向更多的国家和地区推广。
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lpf60701
沙发

实际意义不大，只能自娱自乐一下

昨天 22:31
来自 iPhone 11
专业玩机达人
板凳
siri在收集全球问题
昨天 22:37
来自 威锋网页版
adggadf
地板

我问siri，siri说 有趣的问题

昨天 22:51
来自 iPhone 7 Plus
lqihggwis
4 楼
史上最弱智的智能机器人。
昨天 22:58
来自 威锋网页版
TPSPlayer
5 楼

改成美国英语就有了

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昨天 23:00
来自 iPhone X
第一次注册
6 楼

siri都多少年，居然还是智障

昨天 23:23
来自 iPhone 6S
_____张锦伟
7 楼

如果不是用carplay的话，我才不开Siri

昨天 23:27
来自 iPhone XR
zorrodapa
8 楼

hi Siri，川普得新冠肺炎了吗？

抱歉，我也希望他中标呢。

13小时前
来自 iPhone 7
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zarakk
9 楼

siri我彻底关了

9小时前
来自 iPhone 11
CVlsc
10 楼
哈哈
8小时前
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