用户请愿：要求三星“废”了Exynos

乔纳森森森 发表于: 03-22 21:53:46
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三星：我太难了。
三星的 Exynos 芯片相信关注手机的朋友都不会陌生，也经常被拿来和苹果 A 系列芯片进行比较。三星通常会根据地区来选择为旗下手机配置 Exynos 芯片或骁龙芯片，这一处理方法曾引起过极大争议，除非三星能够很好地证明两款芯片性能相差无几。
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虽然这几年看起来三星和用户在处理这个问题时显得很和谐，但有些用户似乎不买账。国外网站发起了一项在线请愿活动，要求三星移除 Exynos 处理器，甚至请愿还认为三星开始大量使用自家 ISOCELL 传感器来替换索尼，也让人质疑。用户“吐槽”称 Exynos 相较于高通骁龙，前者处理器发热大、性能低等。

请愿目标是最少征集 10000 人签名，截止发稿，联署人数已达 9461。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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汪汪王
沙发

不买就是了呗，安卓手机可替代选择大把，中国品牌也都不错

昨天 23:13
来自 iPhone 7 Plus
已无岁月可回头
板凳

反正我喜欢exyons

昨天 23:14
来自 iPhone 8 Plus
tombackham
地板
猎户座是垃圾U
昨天 23:17
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薛之谦1
4 楼

咳咳

昨天 23:18
来自 iPhone XR
Gv丶演员
5 楼

猎户座u 发热量 是真的大

15小时前
来自 iPhone XS Max
cybersun
6 楼
高通组织得不错
10小时前
来自 威锋网页版
一网住情深
7 楼
啥请愿网站？我想请愿苹果赶快推出14英尺的MacBook Pro
10小时前
来自 威锋网页版
qinwu700
8 楼

这些用户都是高通请来的吧！

10小时前
来自 iPhone XS Max
lkybarry
9 楼
都用这个垃圾芯片，都有跪舔要求改变的....还情愿
9小时前
来自 威锋网页版
binggaodemx3
10 楼

一家独大之后，竞争力缺乏随之而来的挤牙膏，挤细细的牙膏

8小时前
来自 iPhone 7 Plus
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