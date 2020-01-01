用户请愿：要求三星“废”了Exynos

三星的 Exynos 芯片相信关注手机的朋友都不会陌生，也经常被拿来和苹果 A 系列芯片进行比较。三星通常会根据地区来选择为旗下手机配置 Exynos 芯片或骁龙芯片，这一处理方法曾引起过极大争议，除非三星能够很好地证明两款芯片性能相差无几。虽然这几年看起来三星和用户在处理这个问题时显得很和谐，但有些用户似乎不买账。国外网站发起了一项在线请愿活动，要求三星移除 Exynos 处理器，甚至请愿还认为三星开始大量使用自家 ISOCELL 传感器来替换索尼，也让人质疑。用户“吐槽”称 Exynos 相较于高通骁龙，前者处理器发热大、性能低等。请愿目标是最少征集 10000 人签名，截止发稿，联署人数已达 9461。