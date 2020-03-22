《Dreams》玩家打造马力欧被任天堂“举报”

PS4 游戏《Dreams》近来可谓获得了不少的关注，许多玩家称其为不像游戏的游戏，因为这款游戏依赖于玩家的创意来打造出不同的题材，是一款以玩游戏为基础的玩家社区平台，也有人称其为 PS4 上的《马力欧制造》。虽然理论上玩家可以创造任何的内容，不过有时候也是会“踩雷”的。《Dreams》的内容创作者 @Piece_of_Craft 在推特声明，在一家大型电子游戏公司的干涉下，他的马力奥项目将会暂停。根据后续的补充说明，他收到了来自SIE欧洲法律和商务部门的邮件，邮件中告知这名创作者：任天堂反对他在《Dreams》中使用“马力奥”的版权。对此，游戏开发商 Media Molecule 表示，重制自己喜欢的游戏是熟悉工具、学习创作的好方式，但如果使用了他人版权相关的内容，那么就要做好作品随时可能消失的准备。