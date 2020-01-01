LV母公司从中国订购口罩：单价大约3.8元

LVMH，也就是我们熟知的奢侈品品牌 LV 的母公司酩悦·轩尼诗－路易·威登集团此前已经宣布生产洗手液，来应对欧洲抗疫物资的短缺。据路透社消息显示，LVMH 近日宣布将从一家中国供应商处订购了 4000 万个卫生口罩，以帮助法国应对新冠病毒肺炎的爆发。LVMH 集团在周六的一份声明中表示，第一批订单共 1000 万个口罩，将在未来几天交付。这批口罩将于下周初送给法国卫生服务中心，分发给有需要的人。价格方面，据悉首批 1000 万口罩订单价值 500 万欧元，约合人民币 3800 万，算下来单个 3.8 元一个，其中大部分应该是普通医用一次性口罩，还有部分就是医用 N95 口罩了，这样的订单通常是包含多种产品在内的。