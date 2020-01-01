LV母公司从中国订购口罩：单价大约3.8元

乔纳森森森 发表于: 03-22 20:48:11
来自 威锋网页版
4548
27
只看作者
旗下工厂还在生产洗手液。
LVMH，也就是我们熟知的奢侈品品牌 LV 的母公司酩悦·轩尼诗－路易·威登集团此前已经宣布生产洗手液，来应对欧洲抗疫物资的短缺。
image
据路透社消息显示，LVMH 近日宣布将从一家中国供应商处订购了 4000 万个卫生口罩，以帮助法国应对新冠病毒肺炎的爆发。LVMH 集团在周六的一份声明中表示，第一批订单共 1000 万个口罩，将在未来几天交付。这批口罩将于下周初送给法国卫生服务中心，分发给有需要的人。

价格方面，据悉首批 1000 万口罩订单价值 500 万欧元，约合人民币 3800 万，算下来单个 3.8 元一个，其中大部分应该是普通医用一次性口罩，还有部分就是医用 N95 口罩了，这样的订单通常是包含多种产品在内的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(27)
只看作者
正序查看 倒序查看
Dr_Leon_
沙发

外贸单3.8元是真便宜

昨天 21:07
来自 iPhone XS
查看1条回复
迷路的棒棒糖
板凳
哎，习惯吧，现在，六块一个都买不到
昨天 21:27
来自 威锋网页版
查看8条回复
殇无锋
地板
引用 @迷路的棒棒糖 的回复
哎，习惯吧，现在，六块一个都买不到

一次买1000万件，明显批发价

昨天 21:30
来自 iPhone XS
zsksssss
4 楼
贵了
昨天 21:37
来自 威锋网页版
迷路的棒棒糖
5 楼
引用 @迷路的棒棒糖 的回复
哎，习惯吧，现在，六块一个都买不到

我到不是说价格怎么样，反正我在的小县城，到现在为止药店买不到口罩，朋友圈都是卖口罩的smile

昨天 21:40
来自 iPhone 8 Plus
kenny0727
6 楼

我国内都炒到5元一个你外贸才3.5元已经是良心到不能再良心了

昨天 21:44
来自 iPhone XS Max
我恨我痴心i
7 楼
引用 @迷路的棒棒糖 的回复

我到不是说价格怎么样，反正我在的小县城，到现在为止药店买不到口罩，朋友圈都是卖口罩的smile

现在网上2-3块医用一次性随便买啊。

昨天 22:00
来自 iPhone XS Max
手机锋友rt1db9u
8 楼
引用 @迷路的棒棒糖 的回复

我到不是说价格怎么样，反正我在的小县城，到现在为止药店买不到口罩，朋友圈都是卖口罩的smile

我药店这到处都 有，两块五一个

昨天 22:05
来自 iPhone 7
坏小孩px
9 楼
引用 @迷路的棒棒糖 的回复
哎，习惯吧，现在，六块一个都买不到
药店能买了啊，凭身份证十个十五块
昨天 22:22
来自 威锋网页版
暴打你狗头
10 楼
想起以前的口罩，2元一袋，早知道屯口罩今年就发财了
昨天 22:34
来自 威锋网页版
查看2条回复
首页 123 尾页 / 3 页