LV母公司从中国订购口罩：单价大约3.8元
乔纳森森森 发表于: 03-22 20:48:11
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旗下工厂还在生产洗手液。
LVMH，也就是我们熟知的奢侈品品牌 LV 的母公司酩悦·轩尼诗－路易·威登集团此前已经宣布生产洗手液，来应对欧洲抗疫物资的短缺。
据路透社消息显示，LVMH 近日宣布将从一家中国供应商处订购了 4000 万个卫生口罩，以帮助法国应对新冠病毒肺炎的爆发。LVMH 集团在周六的一份声明中表示，第一批订单共 1000 万个口罩，将在未来几天交付。这批口罩将于下周初送给法国卫生服务中心，分发给有需要的人。
价格方面，据悉首批 1000 万口罩订单价值 500 万欧元，约合人民币 3800 万，算下来单个 3.8 元一个，其中大部分应该是普通医用一次性口罩，还有部分就是医用 N95 口罩了，这样的订单通常是包含多种产品在内的。
据路透社消息显示，LVMH 近日宣布将从一家中国供应商处订购了 4000 万个卫生口罩，以帮助法国应对新冠病毒肺炎的爆发。LVMH 集团在周六的一份声明中表示，第一批订单共 1000 万个口罩，将在未来几天交付。这批口罩将于下周初送给法国卫生服务中心，分发给有需要的人。
价格方面，据悉首批 1000 万口罩订单价值 500 万欧元，约合人民币 3800 万，算下来单个 3.8 元一个，其中大部分应该是普通医用一次性口罩，还有部分就是医用 N95 口罩了，这样的订单通常是包含多种产品在内的。
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