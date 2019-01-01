东京奥运前途不明：但已经在准备模拟方案

目前全球的许多体育赛事已经因为疫情延期或取消，今年的重头戏东京奥运会的命运依然未决，日本政府仍然希望举办一届“完整”的奥运会和残奥会，再次强调奥运会不会被推迟或者取消。今天据一位知情人士指出，“最后，我们按要求，在（东京奥运）延期的情况下进行模拟方案。”这名消息人士是与东京奥组委有密切联系的官员，负责起草方案。相关消息人士均以匿名方式发言。这名官员说，目前正在制定替代计划，将于三月底在组委会进行讨论。截至目前，东京奥组委、国际奥组委和日本政府都未对这一新的方案做出回应。按照官方消息，东京奥组委将在 3 月 30 日讨论这些议题，包括缩小奥运会规模或空场举办、甚至延期举行等。从经济层面看，如果这届奥运会不能如期举办，那么日本将要承担巨大的经济损失。但是，又有什么比生命更重要呢？