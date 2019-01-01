东京奥运前途不明：但已经在准备模拟方案

乔纳森森森 发表于: 03-22 18:40:58
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目前运动员的备战也成问题。
目前全球的许多体育赛事已经因为疫情延期或取消，今年的重头戏东京奥运会的命运依然未决，日本政府仍然希望举办一届“完整”的奥运会和残奥会，再次强调奥运会不会被推迟或者取消。
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今天据一位知情人士指出，“最后，我们按要求，在（东京奥运）延期的情况下进行模拟方案。”这名消息人士是与东京奥组委有密切联系的官员，负责起草方案。相关消息人士均以匿名方式发言。这名官员说，目前正在制定替代计划，将于三月底在组委会进行讨论。

截至目前，东京奥组委、国际奥组委和日本政府都未对这一新的方案做出回应。按照官方消息，东京奥组委将在 3 月 30 日讨论这些议题，包括缩小奥运会规模或空场举办、甚至延期举行等。

从经济层面看，如果这届奥运会不能如期举办，那么日本将要承担巨大的经济损失。但是，又有什么比生命更重要呢？
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CVlsc
沙发
shafa
昨天 19:04
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CVlsc
板凳
沙发！
昨天 19:05
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WOG企鹅_l4_AK
地板

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

昨天 19:40
来自 iPhone 7
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微信4lhj11b
4 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

好一个小小的冠状病毒，你可真能说啊

昨天 21:38
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幸福铭铭家
5 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

哈哈哈哈哈您真自负真棒！太棒了吧！钟南山说对2019-nCoV的了解不到10%，您已经完全100%了解了啊！钟南山要向您学习哦！哈哈哈哈哈哈！

昨天 21:42
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汪汪王
6 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

当初去武汉支援就对了！

昨天 22:30
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这是大号
7 楼
去年夏天Kfk2060说东京奥运出现了意外，中国女排没有夺冠
昨天 22:49
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Matinal_
8 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

哈皮

9小时前
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安第斯的风之子
9 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

您是不是小时候高烧把脑子烧坏了

5小时前
来自 iPhone 6S Plus
十大杰出菁年
10 楼
引用 @WOG企鹅_l4_AK 的回复

一个小小的冠状🦠引起的不过是肺炎支气管症状感冒高烧，怎么比马尔堡艾滋炭疽还可怕？天花和鼠疫都仅存于实验室里了还解决不了变种肺炎？搞得生化危机末日降临一样杞人忧天，我有防化服都不怕，胆小如鼠的欧美病夫只会取消活动😹现在上街外地人都不咋戴口罩了

我是鱼
5小时前
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