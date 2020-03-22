快速简单体验微信最新深色模式功能

今天上午，微信更新至版本 7.0.12，这一版本带来了用户期待已久的深色模式（暗黑模式）功能，接下来我们就来简单上手一下这个全新的功能。

准备

要体验最新的深色模式，你需要确认微信版本号为最新的 7.0.12，设备为已安装 iOS 13 的 iPhone、iPad 或 iPod touch。

如何打开深色模式

本次更新微信宣称是和苹果进行了合作，带来了系统级别的深色模式，也就是说这一视觉效果是跟随系统层级来进行切换的。目前已知打开深色模式有两个方法：

1.通过下拉中心的快捷菜单，找到位于屏幕右边的亮度条，长按呼出二级菜单，点击左下角的“深色模式”。

2.进入“设置”-“显示与亮度”，点击“外观”中的“深色”，若点击“浅色”即为关闭深色模式。

快速体验





首先目前在这一版本中，微信并没有像一些第三方应用那样为深色模式设立独立的开关按钮，打开和关闭深色模式都必须和系统挂钩，这对于部分用户来说可能不太友好。其次，虽然微信为每一个菜单都设置了黑色深色背景，但从目前的观感来说并不是太“和谐”，可能需要一定的时间来让眼球适应。特别是在聊天对话框中，如果当前聊天背景图片颜色过亮的话，会显得十分违和，所以这里建议使用微信深色模式的小伙伴们把背景切换为较深的背景，会显得比较讨好。

总结

这只是微信深色模式的第一个版本，相信在日后的更新中也会继续完善这一功能。对了，别忘了深色模式对于 OLED 的 iOS 设备来说也会有加成，对续航还是有点小帮助的。如果你有什么体验想告知我们，也欢迎你在底下评论区进行讨论哦。





编辑于 2020-03-22 12:08:39