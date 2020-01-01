微信正式更新新版本：带来系统级深色模式

在用户的千呼万唤下，微信今天终于推出了带深色模式的版本更新，iOS 用户终于可以在这个国民级的通讯应用中体验苹果 iOS 13 的其中一个主要系统升级功能了。目前大部分 iOS 用户已经收到了最新版本-7.0.12 的推送更新（如果尚未收到可以刷新一下 App Store 或再耐心等待一段时间），该版本的更新日志如下：·可跟随系统的设置，切换为深色模式。·优化了语音消息的发送体验，上滑转文字更方便了。在 3 月 9 日，微信官方就宣布：为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在 iOS 系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线，敬请期待。现在这一模式终于到来，赶快去体验一下吧。