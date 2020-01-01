微信正式更新新版本：带来系统级深色模式

乔纳森森森 发表于: 03-22 10:57:07
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2.4w
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千呼万唤始出来。
在用户的千呼万唤下，微信今天终于推出了带深色模式的版本更新，iOS 用户终于可以在这个国民级的通讯应用中体验苹果 iOS 13 的其中一个主要系统升级功能了。
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目前大部分 iOS 用户已经收到了最新版本-7.0.12 的推送更新（如果尚未收到可以刷新一下 App Store 或再耐心等待一段时间），该版本的更新日志如下：

·可跟随系统的设置，切换为深色模式。
·优化了语音消息的发送体验，上滑转文字更方便了。

在 3 月 9 日，微信官方就宣布：

为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在 iOS 系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线，敬请期待。

现在这一模式终于到来，赶快去体验一下吧。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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白话情歌
沙发

准确地讲只是个磨砂毛玻璃模式。称不上暗黑。

昨天 11:01
来自 iPhone X
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wasw
板凳

已更

昨天 11:03
来自 iPhone X
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wasw
地板

图标什么的都是虚话的，看着不太舒服

昨天 11:04
来自 iPhone X
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air0451
4 楼

你还有功夫说别人呢？自己的app为啥还没改呢？

昨天 11:08
来自 iPhone XS
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水兵_
5 楼

瞧不起微信，这就怂了

昨天 11:11
来自 iPhone 11 Pro
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澤北
6 楼

来啦来啦

昨天 11:13
来自 iPhone X
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微信15ghqan
7 楼
引用 @air0451 的回复

你还有功夫说别人呢？自己的app为啥还没改呢？

哈哈哈

昨天 11:14
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友1ndqnuk
8 楼
引用 @澤北 的回复

来啦来啦

13系统才能用

昨天 11:14
来自 iPhone 8 Plus
澤北
9 楼
引用 @手机锋友1ndqnuk 的回复

13系统才能用

我知道啊 早13了

昨天 11:15
来自 iPhone X
安卓系统最好
10 楼

威锋网支持暗黑模式吗

昨天 11:16
来自 iPhone XS
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