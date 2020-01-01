苹果承认iOS 13会出现“个人热点”问题

乔纳森森森 发表于: 03-22 10:40:30
来自 威锋网页版
1.1w
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你遇到这个问题了吗？
在本周分发给外媒 MacRumors 的 Apple 授权服务提供商的内部文件中，苹果承认某些 iOS 13 或 iPadOS 13 用户可能会遇到“个人热点”问题。
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苹果已经告知授权服务提供商，可能会出现无法连接到个人热点或经常与个人热点断开连接的用户。另外，用户可能还会遇到数据性能方面的一些问题。

早在 iOS 13.1.2 以来，一些用户就一直在报告个人热点的问题。

作为临时的解决方法，苹果已指示服务提供商关闭“个人热点”，然后再打开。这表明将来的软件更新中可能有修复这一问题的程序，但是尚不清楚该问题是否已在 iOS 13.4 中得到解决，并且最新的 GM 版本说明也未提及任何“个人热点”的修复程序。

苹果方面建议用户保持软件为最新版本，并表示这不是硬件方面导致的问题。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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王之归来
沙发

占位

昨天 10:56
来自 iPhone XS Max
羊腰子战士
板凳

是说。 为什么一直掉。ios13.1.2

昨天 10:58
来自 iPhone X
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SkyWalker666
地板
每次都是用了一会就连不上
昨天 11:11
来自 威锋网页版
iCloud.
4 楼

就是连不上，就是很大问题

昨天 11:14
来自 iPhone XS Max
手机锋友71gfcga
5 楼

每次用一会就连接不上

昨天 11:14
来自 iPhone 11 Pro Max
moon_one
6 楼

这个问题一直存在……老是掉，老是连不上

昨天 11:15
来自 iPhone XR
Alan_Tse_
7 楼

出现了，而且经常开着个人热点Wi-Fi不会自动断掉

昨天 11:18
来自 iPhone 8
歐陽華照丶
8 楼
这个问题将会以最快速度在IOS14上修复
昨天 11:31
来自 威锋网页版
四皇红发登场
9 楼

ios12时候就有问题

昨天 11:35
来自 iPhone 11 Pro
微信3nfdw1c
10 楼

我还以为我的电脑有问题呢，热点基本上就连不上

昨天 11:38
来自 iPhone XS Max
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