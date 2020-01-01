苹果承认iOS 13会出现“个人热点”问题

在本周分发给外媒 MacRumors 的 Apple 授权服务提供商的内部文件中，苹果承认某些 iOS 13 或 iPadOS 13 用户可能会遇到“个人热点”问题。苹果已经告知授权服务提供商，可能会出现无法连接到个人热点或经常与个人热点断开连接的用户。另外，用户可能还会遇到数据性能方面的一些问题。早在 iOS 13.1.2 以来，一些用户就一直在报告个人热点的问题。作为临时的解决方法，苹果已指示服务提供商关闭“个人热点”，然后再打开。这表明将来的软件更新中可能有修复这一问题的程序，但是尚不清楚该问题是否已在 iOS 13.4 中得到解决，并且最新的 GM 版本说明也未提及任何“个人热点”的修复程序。苹果方面建议用户保持软件为最新版本，并表示这不是硬件方面导致的问题。