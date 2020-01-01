除了捐款 美国副总统宣布苹果捐200万口罩

据外媒报道，在今天的新闻发布会上，美国副总统迈克·彭斯宣布苹果将捐赠 200 万个口罩。 而苹果首席执行官蒂姆·库克也已在 Twitter 上确认，它正在帮助寻找有助于欧洲和美国医疗保健系统的物资。在当前的冠状病毒流行之后，美国医疗保健系统物资紧缺。口罩就是这样一种资源短缺的物资，本周一项新法律被签署，该法律使得公司更容易制作工业口罩而无需担心承担责任。目前看来苹果正在加入其中。根据冠状病毒流行的严重程度，估计美国医疗系统最多需要 35 亿个口罩。立法变更后，许多公司已承诺捐赠和制造 N95 口罩，以帮助弥补供应的短缺。苹果公司主动寻求供应物资的举措是其为抗击该流行病所做的最新贡献，之前苹果在 3 月 13 日表示，已捐款 1500 万美元，以帮助治疗患者并减轻危机对经济的影响。