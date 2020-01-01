除了捐款 美国副总统宣布苹果捐200万口罩

乔纳森森森 发表于: 03-22 10:18:18
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勤洗手，戴口罩，切记。
据外媒报道，在今天的新闻发布会上，美国副总统迈克·彭斯宣布苹果将捐赠 200 万个口罩。 而苹果首席执行官蒂姆·库克也已在 Twitter 上确认，它正在帮助寻找有助于欧洲和美国医疗保健系统的物资。
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在当前的冠状病毒流行之后，美国医疗保健系统物资紧缺。口罩就是这样一种资源短缺的物资，本周一项新法律被签署，该法律使得公司更容易制作工业口罩而无需担心承担责任。目前看来苹果正在加入其中。根据冠状病毒流行的严重程度，估计美国医疗系统最多需要 35 亿个口罩。

立法变更后，许多公司已承诺捐赠和制造 N95 口罩，以帮助弥补供应的短缺。苹果公司主动寻求供应物资的举措是其为抗击该流行病所做的最新贡献，之前苹果在 3 月 13 日表示，已捐款 1500 万美元，以帮助治疗患者并减轻危机对经济的影响。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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暴打你狗头
沙发

苹果被捐两百万口罩！

昨天 12:14
来自 iPhone 11
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caomin3048
板凳
引用 @暴打你狗头 的回复

苹果被捐两百万口罩！

smilesmilesmile

昨天 13:39
来自 iPhone 11 Pro
caozaoxuan
地板

自己国家的企业捐东西不是应该是正常的吗

昨天 14:25
来自 iPhone 7 Plus
一网住情深
4 楼
武汉疫情严重时，库克船长都不考虑给中国大陆捐赠点的
昨天 14:54
来自 威锋网页版
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dbngfdvv
5 楼
引用 @一网住情深 的回复
武汉疫情严重时，库克船长都不考虑给中国大陆捐赠点的

口罩这个东西，本身就是国内产物，外国基本没有，而且在大量买入的情况下，他们也束手无策，就像大陆工厂关了，苹果手机都基本产不了，不要总觉得别人该，至少我看到别人对员工的关照跟福利，已经是国内顶级水准了

昨天 15:12
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诗意栖居
6 楼
引用 @dbngfdvv 的回复

口罩这个东西，本身就是国内产物，外国基本没有，而且在大量买入的情况下，他们也束手无策，就像大陆工厂关了，苹果手机都基本产不了，不要总觉得别人该，至少我看到别人对员工的关照跟福利，已经是国内顶级水准了

有道理，相对而言苹果公司还是可以的。

昨天 15:15
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友7dyabwc
7 楼

能力越大，责任越大

昨天 15:58
来自 iPhone X
zyai530
8 楼

一看就知道是谁提供的

昨天 17:06
来自 iPhone XR
瞎基巴搞
9 楼
引用 @一网住情深 的回复
武汉疫情严重时，库克船长都不考虑给中国大陆捐赠点的

整天要求别人这个那个的！人家企业凭什么给中国捐？如果人家捐那是人家有情，人家不捐也没什么不对啊，可能不会说中国人购买了他的iPhone或者别的产品，那又怎么了？人家做生意的。你可以不选择苹果产品啊。

昨天 19:48
来自 iPhone 11 Pro
凌黑黑
10 楼
引用 @一网住情深 的回复
武汉疫情严重时，库克船长都不考虑给中国大陆捐赠点的

苹果捐了钱。

昨天 22:57
来自 iPhone 7 Plus