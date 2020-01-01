这架无人机会扔“炸弹”：放心，灭火而已

无人驾驶飞机的优点之一是，它们可以相对安全地在危险的条件下飞行。接下来要介绍的这款 JC260 无人机也是这样，因为它的职责是扑灭森林大火。由中国制造商 QilingUAV 制造的 JC260 可以配备该公司的两种填充了阻燃剂的“灭火弹”。据报道，每枚灭火弹可以被单独或统一放下，它可覆盖 50 立方米的燃烧森林面积。它的升力由两组直径为 3.6 米的反向旋转的叶片提供，由两台 34 马力的水冷汽油发动机提供动力，使飞机的巡航速度达到了 100 千米每小时。一罐汽油应该可以让它飞行三到四个小时。地面操作员根据其机载摄像头的输出来实时远程驾驶无人机，遥控器上的一个简单的一键式系统用于投下灭火弹。这架无人机长 2.8 米，秤重 260 公斤，包括了灭火弹的重量。无人机的应用越来越多，这对于很多行业来说都是好事。