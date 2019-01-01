F1赛事延期：没关系我们可以办个电竞版的

乔纳森森森 发表于: 03-21 21:55:27
来自 威锋网页版
2752
13
只看作者
众多体育赛事都受到了影响。
由于目前疫情在全球范围内传播，不少体育赛事也都被迫取消，其中就包括了世界三大赛事之一的一级方程式赛车 F1。
image
新冠的流行已经导致多场 F1 赛事延迟，包括澳大利亚站、巴林站、摩纳哥站、越南站、中国上海站做出调整后，荷兰站和西班牙站也宣布推迟。现在 F1 官方宣布将举办电子竞技系列比赛 F1 Esports Virtual Grand Prix（F1电子竞技虚拟大奖赛）系列，将会有大量的 F1 现役车手及其他明星参加。

据了解，该虚拟赛事将采用 Codemaster 的官方 F1 2019 PC 游戏，车迷朋友将可以在 YouTube、Twitch、Facebook 或 F1.com 上观看。比赛长度将会是常规比赛的一半，也就是28圈，首场比赛将于本周日举行。

当然这些成绩是不会计算入赛季中的，这次电竞大赛的举办完全是为了娱乐需要。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(13)
只看作者
正序查看 倒序查看
190770077
沙发
武汉肺炸^_^炎快点结束吧
昨天 01:16
来自 威锋网页版
查看8条回复
毛老板
板凳
据说这个游戏通关的。可以去考f1 真车手驾照。。好像还没几个人通关
昨天 05:07
来自 威锋网页版
查看1条回复
yhgx
地板
引用 @190770077 的回复
武汉肺炸^_^炎快点结束吧

你是sb，滚出中国

昨天 09:33
来自 iPhone 6S Plus
cnSAGA
4 楼
引用 @190770077 的回复
武汉肺炸^_^炎快点结束吧
汉奸
昨天 09:51
来自 威锋网页版
回灯
5 楼

f1.com全是英文看不懂😂找不到直播

昨天 10:14
来自 iPhone 7 Plus
190770077
6 楼
引用 @cnSAGA 的回复
汉奸

这怎么成汉奸了？

昨天 10:44
来自 iPhone 6 Plus
190770077
7 楼
引用 @yhgx 的回复

你是sb，滚出中国

你妈

昨天 10:46
来自 iPhone 6 Plus
henry.zhao
8 楼

😄⋯翻牆看比賽就知道，被歧視是自己給自己弄！

昨天 11:26
来自 iPhone X
超级气泡水
9 楼
引用 @毛老板 的回复
据说这个游戏通关的。可以去考f1 真车手驾照。。好像还没几个人通关
假的
昨天 15:14
来自 威锋网页版
wh23533171
10 楼
引用 @190770077 的回复
武汉肺炸^_^炎快点结束吧
你™的脑子瓦特了！
昨天 15:32
来自 威锋网页版
首页 12 尾页 / 2 页