F1赛事延期：没关系我们可以办个电竞版的

由于目前疫情在全球范围内传播，不少体育赛事也都被迫取消，其中就包括了世界三大赛事之一的一级方程式赛车 F1。新冠的流行已经导致多场 F1 赛事延迟，包括澳大利亚站、巴林站、摩纳哥站、越南站、中国上海站做出调整后，荷兰站和西班牙站也宣布推迟。现在 F1 官方宣布将举办电子竞技系列比赛 F1 Esports Virtual Grand Prix（F1电子竞技虚拟大奖赛）系列，将会有大量的 F1 现役车手及其他明星参加。据了解，该虚拟赛事将采用 Codemaster 的官方 F1 2019 PC 游戏，车迷朋友将可以在 YouTube、Twitch、Facebook 或 F1.com 上观看。比赛长度将会是常规比赛的一半，也就是28圈，首场比赛将于本周日举行。当然这些成绩是不会计算入赛季中的，这次电竞大赛的举办完全是为了娱乐需要。