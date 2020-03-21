大众推出经典巴士电动概念车：支持快充

乔纳森森森 发表于: 03-21 20:43:27
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续航里程超过120英里。
大众汽车推出了经典的 T1 Samba 巴士的全电动概念车，续航里程超过 120 英里。
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这款概念车名为大众 e-BULLI，这是该公司首次尝试打造经典 T1 Samba 巴士的全电动版本。它是在大众合作伙伴 eClassic 的帮助下组装而成的，并拥有现代化的底盘，一次充电可行驶超过 124 英里。

它配备了 45kWh 的锂离子电池组，并拥有 81 马力输出功率和 156 磅-英尺扭矩的电动发动机。通过单速变速箱和全新的后轴，该车最高速度可达 80mph。鉴于跟传统的 Samba Bus 相比，新车的扭矩要大得多，所以它肯定会让驾驶者感觉更加灵敏。
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e-BULLI 的电池组安装在车辆下方，而电动马达及其相关硬件则与旧发动机占据相同的空间。此外，标准配置还支持 50kW 直流快速充电，大众汽车表示可以在 40 分钟内充至 80％的电量。

通过大众汽车公司与 eClassic 的合作，e-BULLI 电动车即将在德国上市。售价大约从 64,900 欧元起，约合 50 万元。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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huiming163
沙发

昨天才去打过卡

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03-21 21:03
来自 iPhone 11
阿萨大大112
板凳
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03-21 21:11
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Sniperhyl
地板

哇，这也太好看了吧，有钱了肯定要买一辆

03-21 21:15
来自 iPhone 7 Plus
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你说爱我以后
4 楼

概念车也能买了？

03-21 21:24
来自 iPhone XR
LiftingTurn
5 楼

Q巴。飘逸很滑。

03-21 21:34
来自 iPhone 8 Plus
南京伪娘
6 楼

我在QQ飞车里 看过大Q吧。就橘色的

03-21 21:48
来自 iPhone 5S
专注面瘫20年
7 楼
喜欢哎
03-21 22:33
来自 威锋网页版
手机锋友7rt68cj
8 楼

大q吧……

03-21 23:00
来自 iPhone XS Max
a1372418340
9 楼

这车不是绝地求生里面的吗

03-21 23:30
来自 iPhone X
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嘘淡
10 楼
大q吧？？
昨天 00:21
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