大众推出经典巴士电动概念车：支持快充

大众汽车推出了经典的 T1 Samba 巴士的全电动概念车，续航里程超过 120 英里。这款概念车名为大众 e-BULLI，这是该公司首次尝试打造经典 T1 Samba 巴士的全电动版本。它是在大众合作伙伴 eClassic 的帮助下组装而成的，并拥有现代化的底盘，一次充电可行驶超过 124 英里。它配备了 45kWh 的锂离子电池组，并拥有 81 马力输出功率和 156 磅-英尺扭矩的电动发动机。通过单速变速箱和全新的后轴，该车最高速度可达 80mph。鉴于跟传统的 Samba Bus 相比，新车的扭矩要大得多，所以它肯定会让驾驶者感觉更加灵敏。e-BULLI 的电池组安装在车辆下方，而电动马达及其相关硬件则与旧发动机占据相同的空间。此外，标准配置还支持 50kW 直流快速充电，大众汽车表示可以在 40 分钟内充至 80％的电量。通过大众汽车公司与 eClassic 的合作，e-BULLI 电动车即将在德国上市。售价大约从 64,900 欧元起，约合 50 万元。