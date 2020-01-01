早高FENG：iPhone开始限购/谷歌暂停Chrome更新

▎iPhone限购两部

▎谷歌暂停Chrome更新

▎微软展示新版开始菜单界面

▎外媒吐槽索尼微软新主机发布方式无聊

或许是因为疫情导致的供应问题，苹果中国官网对用户购买 iPhone 的数量进行了限制，即每人仅限购买两部 iPhone。限购机型包括 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 在内的所有官网展示机型，限购规则均为每人限购两部。除此之外，AirPods Pro 也每人限购两部。国外疫情传播迅速，不少公司都开启了在家远程办公模式，对此谷歌决定暂停向 Chrome 浏览器和 Chrome OS 操作系统增加新功能，以保证软件尽可能平稳运行。谷歌方面表示：“我们的目标是保证它们能继续稳定、安全、可靠，为了所有依赖它们的人。”谷歌将会在疫情期间“优先与安全相关的更新”，其中一些更新将在接下来的 Chrome 80 中推出本周早些时候微软 Windows 10 操作系统活跃用户突破了 10 亿，该公司发布了一段预览宣传视频来纪念这一时刻，其中介绍了 Windows 10 的新功能和用户界面的变化。在预览视频中，微软透露正在修改 Windows 10 的开始菜单，计划不再凸显出开始菜单中的动态磁铁。微软计划减少开始菜单中平铺界面不同区域的颜色种类，从而简化显示，使开始菜单更便于显示应用程序。索尼和微软最近都公布了下一代主机的详细配置，只是这公布的方式不太“走心”，引起了粉丝和媒体的吐槽。基本上，两家公司一直在强调游戏机能和参数有多强大，固态硬盘能够多快地处理数据，还有各种枯燥的 T-Flops 数据。对于用户来说，他们虽然也关注参数，但明显也要更加关心实机画面等信息。