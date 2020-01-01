早高FENG：iPhone开始限购/谷歌暂停Chrome更新

乔纳森森森 发表于: 03-20 09:46:37
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iPhone限购，应该是由于疫情导致的供应问题。
▎iPhone限购两部
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或许是因为疫情导致的供应问题，苹果中国官网对用户购买 iPhone 的数量进行了限制，即每人仅限购买两部 iPhone。限购机型包括 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 在内的所有官网展示机型，限购规则均为每人限购两部。除此之外，AirPods Pro 也每人限购两部。

▎谷歌暂停Chrome更新
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国外疫情传播迅速，不少公司都开启了在家远程办公模式，对此谷歌决定暂停向 Chrome 浏览器和 Chrome OS 操作系统增加新功能，以保证软件尽可能平稳运行。谷歌方面表示：“我们的目标是保证它们能继续稳定、安全、可靠，为了所有依赖它们的人。”谷歌将会在疫情期间“优先与安全相关的更新”，其中一些更新将在接下来的 Chrome 80 中推出

▎微软展示新版开始菜单界面
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本周早些时候微软 Windows 10 操作系统活跃用户突破了 10 亿，该公司发布了一段预览宣传视频来纪念这一时刻，其中介绍了 Windows 10 的新功能和用户界面的变化。在预览视频中，微软透露正在修改 Windows 10 的开始菜单，计划不再凸显出开始菜单中的动态磁铁。微软计划减少开始菜单中平铺界面不同区域的颜色种类，从而简化显示，使开始菜单更便于显示应用程序。

▎外媒吐槽索尼微软新主机发布方式无聊
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索尼和微软最近都公布了下一代主机的详细配置，只是这公布的方式不太“走心”，引起了粉丝和媒体的吐槽。基本上，两家公司一直在强调游戏机能和参数有多强大，固态硬盘能够多快地处理数据，还有各种枯燥的 T-Flops 数据。对于用户来说，他们虽然也关注参数，但明显也要更加关心实机画面等信息。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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狮子座的流星雨
沙发

苹果还用限购？现在华为手机才用限购好吧！苹果实体线上都没人要，早烂了，迟早药丸💊！

2小时前
来自 iPhone XS
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leo0306
板凳
我想买Xs Max
2小时前
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尤文图斯前锋C
地板
把X上架，根本不需要iPhone9。
2小时前
来自 威锋网页版
littiletree
4 楼

苹果现在很慌的感觉啊，一直各种刷存在感，还是乔布斯时代好，价格便宜质量好，手机信号也好

1小时前
来自 iPhone XS Max
gallous99
5 楼
引用 @狮子座的流星雨 的回复

苹果还用限购？现在华为手机才用限购好吧！苹果实体线上都没人要，早烂了，迟早药丸💊！

真心覺得不能同意樓主更多了…華為超靚超貼心超強大…限購也不能阻擋華為統治全宇宙的勢頭，千秋萬代所向無敵，奉勸樓主早早棄暗投明抛棄Xs 投入華為大宇宙愛國愛民族…正所謂早買早享受￼，遲買靠邊站。

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Wenslow
6 楼
引用 @gallous99 的回复

真心覺得不能同意樓主更多了…華為超靚超貼心超強大…限購也不能阻擋華為統治全宇宙的勢頭，千秋萬代所向無敵，奉勸樓主早早棄暗投明抛棄Xs 投入華為大宇宙愛國愛民族…正所謂早買早享受￼，遲買靠邊站。

😂 👍

1小时前
来自 iPhone XR
lgx87430423
7 楼
引用 @狮子座的流星雨 的回复

苹果还用限购？现在华为手机才用限购好吧！苹果实体线上都没人要，早烂了，迟早药丸💊！

来自iPhone XS
1小时前
来自 威锋网页版
lgx87430423
8 楼
谷歌这个做法值得提倡，Win10学着点
1小时前
来自 威锋网页版
isycool
9 楼
引用 @狮子座的流星雨 的回复

苹果还用限购？现在华为手机才用限购好吧！苹果实体线上都没人要，早烂了，迟早药丸💊！

孟晚舟还待在加拿大？不怕感染了新冠病毒后得不到有效医治？
1小时前
来自 威锋网页版
hsthyz
10 楼
引用 @leo0306 的回复
我想买Xs Max

我要卖

1小时前
来自 iPhone XS Max
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