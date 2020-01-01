可以抓取物体并轻松移动的软体机器人你见过没

软体机器人领域的研究人员希望带来新一代的机器，这些机器对人类而言更加安全，他们希望通过柔软的充气组件来实现这一目标。斯坦福大学和加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）的科学家提出了一种特别有趣的解决方案，展示了一种可充气机器人，该机器人可以改变形状，抓住物体并在不受限制的方向上移动。斯坦福大学机械工程专业的研究生内森·乌瑟维奇表示：“大多数软体机器人的一个显着局限性是，它们必须连接到笨重的空气压缩机上或插入墙壁，以防止它们移动。” “所以，我们想知道：如果我们一直保持相同的空气在空中怎么办？”团队带来的软体机器人的基础是单个充气管。一台机器将管子的两端捏在一起，而另外两台机器将管子上下移动，移动其位置以创建另外两个角并产生各种形式的三角形。研究人员称其为“等距机器人”，是指尽管内部空气量和总长度保持完全相同，但它仍具有显着改变形状的能力。多个等速机器人可以相互连接，以形成功能更强大的机器，并通过三自由度关节进行连接，从而创建类似桁架的结构。然后可以以允许他们捡起球或通过移动重心沿所需方向滚动的方式操纵其中的三个。该团队认为这些属性在灾难情况下可能会有用，在这种情况下，机器人可以穿越狭窄的空间进入倒塌的建筑物，然后重新配置为一种支撑结构。它柔软坚固的特性还可以使其在家庭或工作场所中找到用途，与传统的坚固机器人相比，它更具有明显的安全优势。