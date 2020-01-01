小米线下1800家门店恢复营业

新冠疫情在国内已经得到了有效的控制，此前因为疫情而暂停营业的一些零售门店也逐渐开门迎客。3 月 19 日，小米集团召开线上疫情沟通会，总裁王翔向包括新京报在内的多家媒体表示，目前小米线下超过 1800 家门店全部恢复营业，供应链复工率超过 80%小米称，小米门店将采取高标准店内消毒、测温等工作，并请顾客们放心并配合。王翔表示，疫情期间，截至 3 月 14 日，累计向门店员工共发放 233900 个口罩，1277 瓶消毒液，7402 瓶免洗洗手液，366 盒一次性手套，2121 包消毒棉，1270 支额温枪，为门店抗击疫情做好物资保障。小米上个月在线上发布了小米 10 系列，这是小米十周年的代表之作，小米公司可谓对其寄予厚望。不过虽然这款新产品正式发布后的反响不错，但是该机销量还是受到疫情的影响。如今线下渠道再次开启，相信也会给这款手机的后续发力提供支持。