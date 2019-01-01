罗永浩宣布转行电商直播：不会让你失望

乔纳森森森 发表于: 03-19 20:37:49
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罗老师会取得成功吗？
虽然锤子手机并没有取得太大的成功，但其创始人罗永浩却一直是互联网中的一个话题人物。自从离开锤子手机后，罗老师似乎一直没有公布接下来的工作重心。
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今天下午，罗永浩在微博上宣布将转行做电商直播。罗永浩称，初期团队的选品会侧重于：

1、具有创新特性的数码科技产品;
2、优秀文创产品;
3、图书;
4、兼具设计感和实用性的家居杂货；以及拥有性价比的日用百货和零食小吃。

罗永浩的该条微博上提到稍后会公布第一次正式直播的时间，并且表示：

“如果你从来没在直播电商买过东西，那是因为你没看过我们做的。即使你什么都不想买，来看的时候也不会失望，因为，你懂的……”

据了解，让罗永浩决定进军直播电商的那份调研报告为招商证券1月5日发布的《直播电商三国杀，从“猫拼狗”到“猫快抖”——新零售研究之直播电商系列1 》，报告显示：

根据调研测算，2019 年直播电商总 GMV 约超 3000 亿元，未来有望冲击万亿体量，同时 MCN 机构快速发展，目前市场规模超 100 亿元，未来有望加速放量成长。
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卖苹果换安卓
沙发

又来割韭菜，不知道会割多少沙雕

昨天 20:47
来自 iPhone 11
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happy_7788
板凳
这罗锤子就是2b
昨天 20:51
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lioubo
地板

黑一生还b折腾

昨天 21:12
来自 iPhone XS
heheBear
4 楼

不会失望？以你之前的经历来看我怎么信这次不失望？话真的随便说哦

昨天 21:14
来自 iPhone XR
le5inioo2
5 楼

做直播收购苹果吗？

昨天 21:25
来自 iPhone X
小凡哥哥
6 楼

据说这个人是个精日分子

昨天 21:36
来自 iPhone XS Max
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mimino
7 楼
引用 @卖苹果换安卓 的回复

又来割韭菜，不知道会割多少沙雕

沙雕复工了 哈哈哈
昨天 21:43
来自 威锋网页版
sznicklee
8 楼

电商瑟瑟发抖

昨天 21:45
来自 iPhone XR
daijiuking
9 楼

感觉老罗现在像个傻缺一样。。

昨天 21:49
来自 iPhone XR
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WOG企鹅_l4_AK
10 楼
引用 @卖苹果换安卓 的回复

又来割韭菜，不知道会割多少沙雕

我相信罗老师的大嘴，不过不会在乎他的产品😹只能收割消费观贫瘠的那批人韭菜

昨天 21:50
来自 iPhone 7
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