罗永浩宣布转行电商直播：不会让你失望

虽然锤子手机并没有取得太大的成功，但其创始人罗永浩却一直是互联网中的一个话题人物。自从离开锤子手机后，罗老师似乎一直没有公布接下来的工作重心。今天下午，罗永浩在微博上宣布将转行做电商直播。罗永浩称，初期团队的选品会侧重于：1、具有创新特性的数码科技产品;2、优秀文创产品;3、图书;4、兼具设计感和实用性的家居杂货；以及拥有性价比的日用百货和零食小吃。罗永浩的该条微博上提到稍后会公布第一次正式直播的时间，并且表示：“如果你从来没在直播电商买过东西，那是因为你没看过我们做的。即使你什么都不想买，来看的时候也不会失望，因为，你懂的……”据了解，让罗永浩决定进军直播电商的那份调研报告为招商证券1月5日发布的《直播电商三国杀，从“猫拼狗”到“猫快抖”——新零售研究之直播电商系列1 》，报告显示：根据调研测算，2019 年直播电商总 GMV 约超 3000 亿元，未来有望冲击万亿体量，同时 MCN 机构快速发展，目前市场规模超 100 亿元，未来有望加速放量成长。