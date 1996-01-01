如无意外新款iPad Pro将于3月25日早上8点开售

乔纳森森森 发表于: 03-19 18:37:37
来自 威锋网页版
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小钱钱准备好就对了。
苹果新款 iPad Pro 已经正式发布，不过对于国行的发售时间，苹果官网上尚未有具体的通知，仅显示“所有机型将在获得批准后发售”。
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或许我们可以从其它渠道进行挖掘，有网友指出，目前淘宝（天猫）、京东、苏宁三大电商已上线 iPad Pro 的线上预约渠道，信息显示 11 英寸和 12.9 英寸将于 3 月 25 日下周三早上 08：00 正式发售，这也和苹果一贯在国内发布新品的时间点吻合。而 iOS 13.4 正式版也会在当天凌晨发布。

新款 iPad Pro 的主要更新是其配备了双摄像头，以及带来了配备触控板的妙控键盘。再来重温一下价格：

价格方面，11 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：6229 元/7429 元
256GB：7029 元/8229 元
512GB：8629 元/9829 元
1TB：10229 元/11429 元

12.9 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：7899 元/9099 元
256GB：8699 元/9899 元
512GB：10299 元/11499 元
1TB：11899 元/13099 元

如无意外的话，这款新品会在3月25日早上 08：00 正式发售。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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你是真狠
沙发

感觉现在苹果创新力也太够了啊，iPad整个这种摄像头有啥用啊。不会真有人出去抱着iPad拍照吧

1小时前
来自 iPhone SE
查看2条回复
伊金霍洛
板凳

有点香啊，我的上一代有人接盘吗？64G Wi-Fi 带ac+ 保修还有240天意外还没用过

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
查看3条回复
cybersun
地板
第一代ipad pro 12.9还没坏怎么办，今年只计划入手Macbook Pro 16 mini-LED版本，其它无视了。
1小时前
来自 威锋网页版
qian1996
4 楼

那意思是25号当天可以在零售店里买到现货？

1小时前
来自 iPhone XR
吭吭
5 楼
我日，要等到25号
1小时前
来自 威锋网页版
手机锋友de2hjch
6 楼
我喜欢这个壁纸...
1小时前
来自 威锋网页版
dvj198645
7 楼

无感

1小时前
来自 iPhone 7
天i
8 楼
有点晚了。
1小时前
来自 威锋网页版
s_shen
9 楼
引用 @伊金霍洛 的回复

有点香啊，我的上一代有人接盘吗？64G Wi-Fi 带ac+ 保修还有240天意外还没用过

有 多少

1小时前
来自 iPhone XR
诗意栖居
10 楼
引用 @你是真狠 的回复

感觉现在苹果创新力也太够了啊，iPad整个这种摄像头有啥用啊。不会真有人出去抱着iPad拍照吧

肯定有啊。

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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