如无意外新款iPad Pro将于3月25日早上8点开售

苹果新款 iPad Pro 已经正式发布，不过对于国行的发售时间，苹果官网上尚未有具体的通知，仅显示“所有机型将在获得批准后发售”。或许我们可以从其它渠道进行挖掘，有网友指出，目前淘宝（天猫）、京东、苏宁三大电商已上线 iPad Pro 的线上预约渠道，信息显示 11 英寸和 12.9 英寸将于 3 月 25 日下周三早上 08：00 正式发售，这也和苹果一贯在国内发布新品的时间点吻合。而 iOS 13.4 正式版也会在当天凌晨发布。新款 iPad Pro 的主要更新是其配备了双摄像头，以及带来了配备触控板的妙控键盘。再来重温一下价格：128GB：6229 元/7429 元256GB：7029 元/8229 元512GB：8629 元/9829 元1TB：10229 元/11429 元128GB：7899 元/9099 元256GB：8699 元/9899 元512GB：10299 元/11499 元1TB：11899 元/13099 元如无意外的话，这款新品会在3月25日早上 08：00 正式发售。