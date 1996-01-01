如无意外新款iPad Pro将于3月25日早上8点开售
乔纳森森森 发表于: 03-19 18:37:37
来自 威锋网页版
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小钱钱准备好就对了。
苹果新款 iPad Pro 已经正式发布，不过对于国行的发售时间，苹果官网上尚未有具体的通知，仅显示“所有机型将在获得批准后发售”。
或许我们可以从其它渠道进行挖掘，有网友指出，目前淘宝（天猫）、京东、苏宁三大电商已上线 iPad Pro 的线上预约渠道，信息显示 11 英寸和 12.9 英寸将于 3 月 25 日下周三早上 08：00 正式发售，这也和苹果一贯在国内发布新品的时间点吻合。而 iOS 13.4 正式版也会在当天凌晨发布。
新款 iPad Pro 的主要更新是其配备了双摄像头，以及带来了配备触控板的妙控键盘。再来重温一下价格：
价格方面，11 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：
128GB：6229 元/7429 元
256GB：7029 元/8229 元
512GB：8629 元/9829 元
1TB：10229 元/11429 元
12.9 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：
128GB：7899 元/9099 元
256GB：8699 元/9899 元
512GB：10299 元/11499 元
1TB：11899 元/13099 元
如无意外的话，这款新品会在3月25日早上 08：00 正式发售。
或许我们可以从其它渠道进行挖掘，有网友指出，目前淘宝（天猫）、京东、苏宁三大电商已上线 iPad Pro 的线上预约渠道，信息显示 11 英寸和 12.9 英寸将于 3 月 25 日下周三早上 08：00 正式发售，这也和苹果一贯在国内发布新品的时间点吻合。而 iOS 13.4 正式版也会在当天凌晨发布。
新款 iPad Pro 的主要更新是其配备了双摄像头，以及带来了配备触控板的妙控键盘。再来重温一下价格：
价格方面，11 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：
128GB：6229 元/7429 元
256GB：7029 元/8229 元
512GB：8629 元/9829 元
1TB：10229 元/11429 元
12.9 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：
128GB：7899 元/9099 元
256GB：8699 元/9899 元
512GB：10299 元/11499 元
1TB：11899 元/13099 元
如无意外的话，这款新品会在3月25日早上 08：00 正式发售。
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