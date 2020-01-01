苹果高管告诉你为何要添加触控板功能

乔纳森森森 发表于: 03-19 16:39:11
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首次上手只能苹果自己做了。
鉴于美国持续不断的冠状病毒爆发，苹果未能在线下举办发布会，而且大多数媒体也都提前拿不到苹果的设备，所以“上手”就只能交给苹果的高管了。
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苹果软件工程高管克雷格·费德里希就制作了一段演示视频，展示了 iPad 上新的妙控键盘和触控板支持的功能。在演示中，费德里希演示了触控板上可用的各种功能，并提供了一些有关苹果为什么添加触控板功能的见解：

“我们对 iPad‌ 的目标始终是创建一款功能强大且用途广泛的设备，以使其成为您想要的任何设备。而多功能性是建立在触摸的能力上的。

当然，我们为您提供了许多其他与 ‌iPad‌ 进行交互的方式，但有时您会需要输入操作。在打字方面，妙控键盘无与伦比。在打字时，您还可以体验到触控板的准确性和人性化。

在将鼠标和触控板支持引入 iPadOS 时，我们深入考虑了将光标带到触摸优先环境的方法。”
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适用于 ‌iPad Pro 的带触控板的妙控键盘要直到五月才面世，但最新的 ‌iPad Pro‌，‌iPad‌ Air，‌iPad‌ mini 和 ‌iPad ‌型号都将支持妙控触控板 1，妙控触控板 2，妙控鼠标 1，妙控鼠标 2 以及第三方鼠标和触控板。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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好俊Jenhos
沙发
新妙控键盘可是有点贵啊
3小时前
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游柚
板凳

现在的iPad再也不是当年的那个主打收发邮件查看网页的iPad了，十年的变化真快

3小时前
来自 iPhone XS Max
双肠捣蛋88
地板
引用 @好俊Jenhos 的回复
新妙控键盘可是有点贵啊

这个点 有些贵

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
祖安贝多芬
4 楼
因为很简单，苹果在未来更看好ipad来代替笔记本而不是笔记本演变成平板，看看ipad从iOS分裂出来、笔记本准备采用arm平台就知道了
3小时前
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老添
5 楼

視頻地址……？

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
leiaimei11
6 楼

是把视频传上来看看吗

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
极刻小黑
7 楼
玩游戏上台式，办公用平板，笔记本越来越鸡肋了
2小时前
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