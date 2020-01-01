苹果高管告诉你为何要添加触控板功能

鉴于美国持续不断的冠状病毒爆发，苹果未能在线下举办发布会，而且大多数媒体也都提前拿不到苹果的设备，所以“上手”就只能交给苹果的高管了。苹果软件工程高管克雷格·费德里希就制作了一段演示视频，展示了 iPad 上新的妙控键盘和触控板支持的功能。在演示中，费德里希演示了触控板上可用的各种功能，并提供了一些有关苹果为什么添加触控板功能的见解：“我们对 iPad‌ 的目标始终是创建一款功能强大且用途广泛的设备，以使其成为您想要的任何设备。而多功能性是建立在触摸的能力上的。当然，我们为您提供了许多其他与 ‌iPad‌ 进行交互的方式，但有时您会需要输入操作。在打字方面，妙控键盘无与伦比。在打字时，您还可以体验到触控板的准确性和人性化。在将鼠标和触控板支持引入 iPadOS 时，我们深入考虑了将光标带到触摸优先环境的方法。”适用于 ‌iPad Pro 的带触控板的妙控键盘要直到五月才面世，但最新的 ‌iPad Pro‌，‌iPad‌ Air，‌iPad‌ mini 和 ‌iPad ‌型号都将支持妙控触控板 1，妙控触控板 2，妙控鼠标 1，妙控鼠标 2 以及第三方鼠标和触控板。