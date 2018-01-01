《怪物猎人：世界》可供PS4会员免费领取

近来不少游戏都推出了免费又或者是限时免费游玩的方式，无论这些厂商最终的目的是什么，对于玩家来说都是喜闻乐见的。继《刺客信条：奥德赛》之后，PS4 平台的《怪物猎人：世界》也免费向 PS4 会员用户提供了。游戏目前在 PS4 港服售价 228 元，会员用户现在可以免费领取。截止时间为 3 月 18 日到 4 月 22 日期间。需要指出的是，免费的只是《怪物猎人：世界》本体游戏，不包含 DLC 等其它内容。《怪物猎人：世界》于 2018 年 1 月 26 日发布，目前已经登录 PS4、Xbox one 和 PC 平台。《怪物猎人：世界》是由卡普空制作发行的一款动作冒险游戏，在全球范围内都享有盛赞，本代怪物猎人发生了诸多进化，玩法与画面都有非常巨大的进步，游戏最多支持 16 人联机集会所，4 人联机狩猎。