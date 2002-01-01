包括《哈利波特》在内的多部重映影片将助阵国内影院复工

MarcusKei 发表于: 03-19 15:45:17
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​你会选择到影院观看重电影吗？
随着国内疫情逐渐迎来好转，国内部分地区的影院已经在策划复工，而为了避免初期无电影可放映的局面，中国电影股份有限公司向全国院线发放了第一批重映影片，分别是《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》与《何以为家》。
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在发行通知中，中国电影股份有限公司表示已经与上述五部影片的出品方协商后达成共识，将原分账比例由 43%：57% 调整为 0%：100%，也就是说五部影片以公益形发行的方式上映，放映影院将获得全部收益。

据最新传闻，复工初期的影片将分为三大类：第一类，由国产片和买断片（进口片）组成；第二类，历年经典进口大片；第三类，就是真正的新片了，从 4 月初或者 4 月中旬开始（除武汉外，大多数省市应已恢复正常），会有适合长线放映的文艺片进入市场。

值得一提的是，华纳在近期也宣布《哈利·波特》系列的首部作品《哈利·波特与魔法石》全新 4K 修复 3D 版将于内地公映，这部电影曾于 2002 年初在内地公映。
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你会选择到影院观看重电影吗？
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cocolcc
沙发

哎，等了许久等来了炒冷饭，算了还是在家窝着看吧……不贴乱了

4小时前
来自 iPhone 6S Plus
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尼布甲尼撒VS王
板凳

不会去看

4小时前
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andywu1206
地板
哈利·波特与魔法石》全新 4K 修复 3D 版一定支持!
4小时前
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jacksen
4 楼

回忆就是回忆…不会再看了，看也是回不去的青春了。当初11年完结的时候真的伤心

4小时前
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Nicholas
5 楼
哈里波特还有点兴趣。
3小时前
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SmnkYoze
6 楼

哈利波特肯定要去看的，不过还是要等到疫情彻底控制之后再去，不然之前的隔离就白费了

3小时前
来自 iPhone 11
isycool
7 楼
引用 @cocolcc 的回复

哎，等了许久等来了炒冷饭，算了还是在家窝着看吧……不贴乱了

1，这叫经典重映，并不是炒冷饭；2，粉丝是愿意去电影院再刷的；3，有很多人当年错过了影院的上映（比如高考期间），这次正好借这个机会去影院大屏幕重温，何乐而不为呢。4，做好安全防护措施，没有添乱一说。
1分钟前
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