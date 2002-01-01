包括《哈利波特》在内的多部重映影片将助阵国内影院复工

随着国内疫情逐渐迎来好转，国内部分地区的影院已经在策划复工，而为了避免初期无电影可放映的局面，中国电影股份有限公司向全国院线发放了第一批重映影片，分别是《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》与《何以为家》。在发行通知中，中国电影股份有限公司表示已经与上述五部影片的出品方协商后达成共识，将原分账比例由 43%：57% 调整为 0%：100%，也就是说五部影片以公益形发行的方式上映，放映影院将获得全部收益。据最新传闻，复工初期的影片将分为三大类：第一类，由国产片和买断片（进口片）组成；第二类，历年经典进口大片；第三类，就是真正的新片了，从 4 月初或者 4 月中旬开始（除武汉外，大多数省市应已恢复正常），会有适合长线放映的文艺片进入市场。值得一提的是，华纳在近期也宣布《哈利·波特》系列的首部作品《哈利·波特与魔法石》全新 4K 修复 3D 版将于内地公映，这部电影曾于 2002 年初在内地公映。你会选择到影院观看重电影吗？