A12Z比A12X强多少？跑分或许可以告诉你

新款 iPad Pro 已经正式发布，毫无疑问 Pro 系列代表着目前 iPad 乃至苹果的最强性能表现，其搭载的 A12Z 芯片究竟表现如何？相比 A12X 又强了多少呢？这都是用户关心的问题。据安兔兔官方表示，该机的跑分总成绩为 712218 分。A12Z 处理器并未带来十分强劲的性能升级，仅是在 A12X 的基础上增加了一个 GPU 核心，由 8 核 CPU 和 8 核 GPU 组成（A12X 是 8 核CPU+7 核GPU），性能方面相比 A12X 有小幅度的升级。同时，此次出现在安兔兔后台的 iPad Pro 为 6GB+128GB 存储版本。从两代 11 英寸 iPad Pro 的跑分对比来看，差距不是十分明显，毕竟现有的 iPad Pro 性能已经非常强劲。两代 iPad Pro 的 CPU/UX 成绩基本持平，GPU 成绩成绩有 8.3%左右的提升。性能表现的差异多少或许会成为用户购买设备时的一大考虑因素，不知道你在更新设备的时候都会考虑哪些方面呢？