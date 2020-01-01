A12Z比A12X强多少？跑分或许可以告诉你

乔纳森森森 发表于: 03-19 15:32:40
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性能是用户购买设备时的一大考虑因素。
新款 iPad Pro 已经正式发布，毫无疑问 Pro 系列代表着目前 iPad 乃至苹果的最强性能表现，其搭载的 A12Z 芯片究竟表现如何？相比 A12X 又强了多少呢？这都是用户关心的问题。
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据安兔兔官方表示，该机的跑分总成绩为 712218 分。A12Z 处理器并未带来十分强劲的性能升级，仅是在 A12X 的基础上增加了一个 GPU 核心，由 8 核 CPU 和 8 核 GPU 组成（A12X 是 8 核CPU+7 核GPU），性能方面相比 A12X 有小幅度的升级。同时，此次出现在安兔兔后台的 iPad Pro 为 6GB+128GB 存储版本。
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从两代 11 英寸 iPad Pro 的跑分对比来看，差距不是十分明显，毕竟现有的 iPad Pro 性能已经非常强劲。两代 iPad Pro 的 CPU/UX 成绩基本持平，GPU 成绩成绩有 8.3%左右的提升。

性能表现的差异多少或许会成为用户购买设备时的一大考虑因素，不知道你在更新设备的时候都会考虑哪些方面呢？
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michaels
沙发
全系6G内存？
4小时前
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whatsis
板凳

比较关心国行啥时候可以购买

4小时前
来自 iPhone X
忘仔QQ糖
地板
引用 @michaels 的回复
全系6G内存？

应该是了，毕竟双摄和tof占内存大，就跟7与7p差不多

4小时前
来自 iPhone XS Max
volcanicer10
4 楼

性能已经足够了

都怪上一代太强了

4小时前
来自 iPhone XS Max
wmyily
5 楼

比较关心，上一代能便宜多少

4小时前
来自 iPhone XR
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yaxiyaoda
6 楼

这次牙膏挤的有点过分了。

4小时前
来自 iPhone XS Max
任e逍遥
7 楼
引用 @wmyily 的回复

比较关心，上一代能便宜多少

直接不卖上一代了

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
水之北
8 楼

mem为什么低了那么多？

4小时前
来自 iPhone XS
想要全家桶
9 楼
引用 @michaels 的回复
全系6G内存？

全系6G

3小时前
来自 iPhone 11
ranran0825
10 楼
12X牙膏挤多了吧
3小时前
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