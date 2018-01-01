新款 iPad Pro 到底「新」在哪？

▎双摄 + 激光雷达扫描仪

▎A12Z 仿生芯片 + 全系 6GB RAM + U1 芯片

▎触控板和更完整的鼠标支持

苹果在昨晚悄无声息，但又有点意料之中地推出了新款 iPad Pro，包括第二代 11 英寸和第四代 12.9 英寸两个版本。新款 iPad Pro 大体上维持了 2018 款的设计，例如扁直方正的外形；支持 120Hz ProMotion 自适应刷新率技术、P3 广色域显示、600 尼特最大亮度等技术的 Liquid 视网膜全面屏；5.9 毫米的最薄 iPad 机身等等。那么新款 iPad Pro 到底「新」在哪里？新款 iPad Pro 搭载了 1200 万像素广角摄像头 + 1000 万像素超广角摄像头的双摄组合，两者的光圈分别为 ƒ/1.8 和 ƒ/2.4。此外，原彩闪光灯也得到了升级，能够实现亮度更高的补光。更为重要的是「激光雷达扫描仪」。从官方的演示图来看，新款 iPad Pro 的「激光雷达扫描仪」似乎由两枚摄像头组成，这项功能通过测量光触及物体并反射回来所需的时间来确定距离（最远可达 5 米）。收集到的距离信息能够在处理器和 iPadOS 全新深度架构的协助下转换为「深度信息」，并协调两枚摄像头、运动传感器等其他部件来实现更优秀的 AR 体验。在「激光雷达扫描仪」的加持下，每一款现有的 ARKit app 都可自动获得即时增强现实物品放置功能，以及优化的动作捕捉和人物遮挡功能。例如测距仪 app 可简便快捷地自动计算人的身高，同时自动显示的实用垂直和边缘参考线，此外新的「标尺视图」还能实现更精细的测量。除了苹果官方的 AR 应用获得增强，初期将有三款 AR 应用借助新款 iPad Pro 的「激光雷达扫描仪」带来更沉浸式的 AR 体验，分别是：▪ Complete Anatomy 即将推出的全新的活动能力评估工具：这款应用可以为物理治疗师和他们的病人提供量化进展所需的信息，还支持追踪病人在整个康复过程中活动能力的提升；▪ IKEA Place app 加入新 AR 功能：新功能将充分利用 iPad Pro 上的激光雷达扫描仪和 ARKit，在增强现实模式下，不但可让用户摆放单件家具，更可智能地布置整个房间。有了 Studio Mode，使用者可以浏览家中的不同分区，发掘更多 Room Sets，以完善现有的家具、空间和风格；▪ Shapr3D：这乱基于 Siemens Parasolid 技术开发的专业 CAD 系统 app 将在今年晚些时候推出新版本，功能包括借助激光雷达扫描仪自动生成精确的二维室内平面图及三维模型，方便使用者在此基础上进行房屋改造，比如增建浴室、添加储物柜等。在我看来，iPad Pro 上加入双摄组合有些为「激光雷达扫描仪」服务的意味。因为经常通过 iPad 拍照的人群还是占少数，但加入了超广角摄像头的 iPad Pro 能够在室内等较为局促的空间里纳入更多画面，这为室内 AR 体验带来更多可能性，毕竟 AR 的全称 Augmented Reality 翻译过来是「增强现实」，追求的是通过在摄像头收集的画面基础上实现虚拟层面的信息。让人没想到的是，新款 iPad Pro 搭载的居然是 A12Z 仿生芯片，而不是 A13X。目前外界对于这枚芯片的具体信息还知之甚少，苹果在官网用上了此前宣传 2018 款 iPad Pro 的台词：「速度快到让很多笔记本电脑都羡慕」。事实上，2018 款 iPad Pro 所搭载的 A12X 仿生芯片就已经展现出了极强的性能，这枚基于 7nm 工艺制程的芯片采用 4 颗性能核心 + 4 颗能效核心的 CPU 构造，多线程任务性能比前代 A10X 提升了 90%。当时苹果甚至表示 A12X 仿生芯片的性能超过了过去 12 个月内市面上销售的 92% 的笔记本电脑。只不过如今一年多过去了，苹果也已经在去年推出 A13，而 A12Z 的性能到底是什么位置可能还需要等到产品发售才能揭晓。此外，据外媒从 iPadOS 13.4 中发现的代码来看，对比之下，2018 款 iPad Pro 只有 1TB 版本搭载 6GB RAM，其他存储容量版本均仅搭载 4GB RAM。U1 超宽频芯片是苹果在去年 iPhone 11 系列中首次引入的新元件，在其加持下能够让设备具备空间感知能力，可感应附近其他配备 U1 芯片的 Apple 设备，并准确判断出彼此的位置关系，但目前能够实现的功能还较为单一，只能在使用 AirDrop 时实现「指向优先排序」的功能。但对于未来，这枚芯片将会随着 AR 布局实现更大的作用，甚至可能借助新的 CarKey API 将设备变为「车钥匙」。严格意义上来将，这应该算 iPadOS 13.4 的新功能，因为更新至新系统的旧款 iPad 也将获得这些新特性。苹果已经宣布将于 3 月 24 日放出 iOS 13.4、iPadOS 13.4 正式版（北京时间 3 月 25 日凌晨 1 点左右）。触控板支持作为 iPadOS 13.4 中重要的新功能之一，将为 iPad 带来更自然的使用体验和更精细操作方式。但不同于生硬照搬 Mac 或者 PC 的触控板/鼠标体验，iPadOS 对于鼠标/触控板的支持做出更多贴合触控屏的改进，具体包括重新设计的光标、新触控板手势。※ 重新设计的光标：iPadOS 中的光标专为 iPad 重新设计。当你移动光标时，它会随着所指向的屏幕内容，比如主屏幕和程序坞上的 app 图标、app 中的按钮来智能地调整形态。在指向文本输入区域时，也能自动变为 I 型指针。此外，针对 iPad 触控屏的特性，当光标在屏幕上某些地方停留或点击时，将触发与触屏滑动一样效果，例如将光标移至屏幕底部边缘，即可激活程序坞；点击屏幕左上方的状态栏，即可查看通知；点击屏幕右上方的状态栏，即可打开控制中心。※ 新触控板手势：除了通过光标进行精确操作，触控板的另一大优势是能够实现手势操作。iPadOS 13.4 为触控板带来了许多提高效率的手势，包括双指轻扫滚动、三指向上轻扫停留打开后台、三指左右轻扫切换 App、三指向上轻扫返回主屏幕等等。说到触控板，就不得不提到随新 iPad Pro 一同推出的「妙控键盘」，这款采用全新设计的键盘配件保留了前几代智能键盘的二合一功能，打开是一把称手的键盘，和上则成为 iPad 的保护套，适用于新 iPad Pro 和 2018 款 iPad Pro。但稍有不同的是，「妙控键盘」自带一个触控板，而且采用了悬浮式支架设计，通过磁力吸附来和 iPad Pro 连接。更重要的是，「妙控键盘」的键位为一毫米键程剪刀式结构和全背光设计，对于文字工作者来说都是极具吸引力的升级。新款 iPad Pro 的起步配置由前一代的 64GB 升级至 128GB，起售价也降低至 6229 元（11 英寸 Wi-Fi 版本）和 7899 元（12 英寸 Wi-Fi 版本），加量不加价。