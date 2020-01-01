新款iPad Pro将支持Wi-Fi 6标准

昨天晚上苹果带来了 2020 年的首次更新，并发布了新款的 iPad Pro。现在我们将了解到有关 iPad Pro 的更多详细信息，例如其带触控板的新妙控键盘向后兼容。现在另一个消息是，2020 款 iPad Pro 包含了对 Wi-Fi 6 的支持。Wi-Fi 6 路由器变得越来越普遍，价格也有所下降。但是直到现在，唯一可以使用最新具有 Wi-Fi 6 芯片的路由器的苹果设备是 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 机型。去年 11 月推出的 16 英寸 MacBook Pro 并不支持 Wi-Fi 6，而 2020 年的新款 MacBook Air 也无法支持连接到 Wi-Fi 6 这个最新的网络标准。现在，苹果确定 2020 年款的 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 支持 Wi-Fi 6 标准。另外新款 iPad Pro 还支持公民宽带无线电服务（CBRS），这是美国发布的一项国家宽带计划。目前国行新款 iPad Pro 尚未开卖，如果你对这款设备感兴趣，不妨持续关注。