新款iPad Pro将支持Wi-Fi 6标准

乔纳森森森 发表于: 03-19 10:59:07
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之前只有iPhone 11系列支持。
昨天晚上苹果带来了 2020 年的首次更新，并发布了新款的 iPad Pro。现在我们将了解到有关 iPad Pro 的更多详细信息，例如其带触控板的新妙控键盘向后兼容。现在另一个消息是，2020 款 iPad Pro 包含了对 Wi-Fi 6 的支持。
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Wi-Fi 6 路由器变得越来越普遍，价格也有所下降。但是直到现在，唯一可以使用最新具有 Wi-Fi 6 芯片的路由器的苹果设备是 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 机型。

去年 11 月推出的 16 英寸 MacBook Pro 并不支持 Wi-Fi 6，而 2020 年的新款 MacBook Air 也无法支持连接到 Wi-Fi 6 这个最新的网络标准。
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现在，苹果确定 2020 年款的 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 支持 Wi-Fi 6 标准。另外新款 iPad Pro 还支持公民宽带无线电服务（CBRS），这是美国发布的一项国家宽带计划。

目前国行新款 iPad Pro 尚未开卖，如果你对这款设备感兴趣，不妨持续关注。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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novagang
沙发
关注一下
3小时前
来自 威锋网页版
CVlsc
板凳
板凳
3小时前
来自 威锋网页版
jacksen
地板

谁能科普一下wifi6到底有什么好处？如果家里是100M宽带、用一般的路由器和wifi6路由器网速上会有什么不同吗？

3小时前
来自 iPhone X
查看3条回复
红尘之外
4 楼
引用 @jacksen 的回复

谁能科普一下wifi6到底有什么好处？如果家里是100M宽带、用一般的路由器和wifi6路由器网速上会有什么不同吗？

主要是在设备多时减少数据延迟
3小时前
来自 威锋网页版
李少1992
5 楼
引用 @jacksen 的回复

谁能科普一下wifi6到底有什么好处？如果家里是100M宽带、用一般的路由器和wifi6路由器网速上会有什么不同吗？

多设备同时连接就体现出来了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
凤晓飞扬
6 楼

家里意义不大

2小时前
来自 iPhone XS Max
hanyuegang
7 楼

开售时间呢？有消息吗

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
cybersun
8 楼
Macbook系列还没跟上，新发的MBA就不支持
2小时前
来自 威锋网页版
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舒克，舒克
9 楼

期待

2小时前
来自 iPhone 11
yui2036
10 楼
引用 @jacksen 的回复

谁能科普一下wifi6到底有什么好处？如果家里是100M宽带、用一般的路由器和wifi6路由器网速上会有什么不同吗？

如果沒有政X防火設備可以上得更快

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
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