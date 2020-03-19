苹果宣布iWork三件套将更新支持新特性

苹果公司今天宣布，其 iWork 生产力应用套件（包括 Pages，Numbers 和 Keynote）将很快进行更新，以充分利用 iPadOS 13.4 中对触控板的支持，而 iPadOS 13.4 将于 3 月 24 日发布（北京时间 25 日）。

苹果表示：在 Pages 中，编写和编辑文本将变得轻而易举，在 Keynote 中处理多个对象比以往任何时候都要容易，并且更高的精确度使得即使是最大的电子表格也可以轻松工作。 其他新功能包括 Pages 和 Keynote 中漂亮的新模板，使用户可以轻松创建漂亮的文档，并且在 iWork 中，用户首次可以添加首字下沉以使段落突出并带有装饰性的大写字母。

苹果补充道，通过支持 iCloud 文件夹共享，协作也将变得更加容易，该功能有望在 iPadOS 13.4 中提供。

苹果在新款 iPad Pro 的妙控键盘中加入了对触控板的支持，这将使得 iPad Pro 成为更具生产力的设备，这也是苹果近年来对 iPad Pro 发展的方向。





编辑于 2020-03-19 10:56:25