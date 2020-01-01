早高FENG：苹果发布iOS 13.4 GM/PS5配置公布

▎苹果发布 iOS 13.4 GM 版本

▎PS5 配置正式公布

▎美股 10 天内第 4 次熔断

▎三星关闭美国所有实体店

苹果今天向开发人员发布了 iOS 13.4、iPadOS 13.4 和 watchOS 6.2 的 GM 版本。这些更新是经过长时间的 Beta 测试之后得出的，内容几乎和正式版无异。另外，苹果还发布了 macOS Catalina 10.15.4 beta 6 和 tvOS 13.4 的 GM 版本。相信不用多久，用户就可以用上各个系统的最新正式版本了。今天凌晨索尼通过视频的线上发布会正式公布了 PlayStation 5 的详细配置，PS5将囊括8核 AMD Zen 2 处理器，定制的 AMD RDNA 2 GPU，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 4K UHD 蓝光光驱、NVMe 固态硬盘插槽，主频 2.23GHz；16GB GDDR6 内存，定制 825GB SSD，游戏加载时间大幅度减少。另外值得注意的是，PS5 将向下兼容 PS4 Pro 以及 PS4。但是，外观依然是个迷。当地时间 18 日 12 点 56 分左右，标普 500 指数跌超7%触发第一级熔断机制，美股暂停交易 15 分钟。再度开始交易时，三大股指继续下探，道琼斯指数一度跌超 10%。截至当天收盘，道琼斯指数暴跌 1338.46 点，跌幅 6.30%，报 19898.92 点；标普 500 指数大跌 131.09 点，跌幅 5.18%，报 2398.10 点；纳斯达克综合指数重挫 344.94 点，跌幅 4.70%，报 6989.84 点。和大多数科技巨头一样，由于疫情的影响，三星目前也关闭了其在美国的所有实体店铺。三星电子美国公司总裁兼首席执行官 YH Eom 在致客户的消息中确认了全美范围的关闭。但是，他没有提供关于商店何时重新开业的消息。不过美国的客户仍然可以通过三星的在线商店购物。