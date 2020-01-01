iOS 13.4将于24日发布：新iPad Pro预装

乔纳森森森 发表于: 03-18 22:20:51
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北京时间应该是25日凌晨左右。
苹果在今晚更新了一系列硬件，也即将为 iPhone、iPad 以及 iPod touch 用户带来系统更新。外媒 9to5Mac 透露，苹果将于 3 月 24 日（北京时间应该是 25 日凌晨左右）发布 iOS 13.4 和 iPadOS 13.4。除了重新设计的邮件工具栏和 iCloud 文件夹共享等功能外，iPadOS 13.4 首次将对触控板的支持引入到 iPad 平台。
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这显然是今天发布的 2020 款 iPad Pro 的一个大卖点，需要指出的是，带有触控板的妙控键盘也向后兼容 2018 款 iPad Pro。您还可以通过蓝牙连接外部妙控触控板或妙控鼠标，从而使 iPad Air，iPad mini 甚至是入门 iPad 用户都可以使用操作系统中的新光标支持。

毫无疑问新款 iPad Pro 将会预装最新的软件系统，尽管带触控板的妙控键盘要等到五月的某个时候才能发布。通过新固件，iPad 的触控板支持成为系统级功能。光标体验也全然一新，专为在触控优先的环境中使用而重新设计，它能根据当前内容智能调整形态，在指到按钮、app 图标或文本上时，会自动变为恰当的工具。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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鹿友人
沙发

之前说18，现在说24，可信么

昨天 22:32
来自 iPhone X
查看3条回复
鑫动加速
板凳

我还猜会在今晚发布呢

昨天 22:37
来自 iPhone X
oyxiaofeng521
地板
刚看手机说有新的更新13.4，一进设置什么jb都没有，妈的。
昨天 22:38
来自 威锋网页版
陶瓷路凡凡
4 楼
好像没iphone什么事哦 没什么更新内容
昨天 22:39
来自 威锋网页版
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闭上你的小豁嘴
5 楼

触控板为了控制光标，那触摸屏体验不是更友好么？这么做硬把ipad往Mac 里拽好么

昨天 22:42
来自 iPhone X
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skyey39
6 楼
引用 @闭上你的小豁嘴 的回复

触控板为了控制光标，那触摸屏体验不是更友好么？这么做硬把ipad往Mac 里拽好么

不是，这方便文字工作者，我用过iPad编辑文档，光标总要用手去调很麻烦，有触控板就简单很多。 没有需求可以不上，有需求有合适的扩展，这才是电脑。

昨天 22:51
来自 iPhone XR
闭上你的小豁嘴
7 楼
引用 @skyey39 的回复

不是，这方便文字工作者，我用过iPad编辑文档，光标总要用手去调很麻烦，有触控板就简单很多。 没有需求可以不上，有需求有合适的扩展，这才是电脑。

这个场景也许有吧，不过还有MacBook啊

昨天 22:52
来自 iPhone X
skyey39
8 楼
引用 @闭上你的小豁嘴 的回复

这个场景也许有吧，不过还有MacBook啊

MacBook更适合剪辑视频和编写程序的吧，iPad Pro比MacBook更轻薄，也兼顾了娱乐影音需求，对于绘图+文字应该更好。两者取舍还是看个人（有钱就全都买😂）

昨天 22:54
来自 iPhone XR
闭上你的小豁嘴
9 楼
引用 @skyey39 的回复

MacBook更适合剪辑视频和编写程序的吧，iPad Pro比MacBook更轻薄，也兼顾了娱乐影音需求，对于绘图+文字应该更好。两者取舍还是看个人（有钱就全都买😂）

嗯，这确实不是我这样的穷人操心的事

昨天 22:56
来自 iPhone X
lu357354258
10 楼

今晚不能发吗，修复了多少bug

昨天 23:00
来自 iPhone 11 Pro
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