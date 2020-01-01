iOS 13.4将于24日发布：新iPad Pro预装

苹果在今晚更新了一系列硬件，也即将为 iPhone、iPad 以及 iPod touch 用户带来系统更新。外媒 9to5Mac 透露，苹果将于 3 月 24 日（北京时间应该是 25 日凌晨左右）发布 iOS 13.4 和 iPadOS 13.4。除了重新设计的邮件工具栏和 iCloud 文件夹共享等功能外，iPadOS 13.4 首次将对触控板的支持引入到 iPad 平台。这显然是今天发布的 2020 款 iPad Pro 的一个大卖点，需要指出的是，带有触控板的妙控键盘也向后兼容 2018 款 iPad Pro。您还可以通过蓝牙连接外部妙控触控板或妙控鼠标，从而使 iPad Air，iPad mini 甚至是入门 iPad 用户都可以使用操作系统中的新光标支持。毫无疑问新款 iPad Pro 将会预装最新的软件系统，尽管带触控板的妙控键盘要等到五月的某个时候才能发布。通过新固件，iPad 的触控板支持成为系统级功能。光标体验也全然一新，专为在触控优先的环境中使用而重新设计，它能根据当前内容智能调整形态，在指到按钮、app 图标或文本上时，会自动变为恰当的工具。