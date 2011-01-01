Mac mini迎小幅更新：标配储存空间增加

乔纳森森森 发表于: 03-18 21:08:47
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新款Mac mini现在就可以购买了。
除了 iPad Pro 和 MacBook Air 之外，苹果今天晚上还对 Mac mini 进行了更新。
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MacBook Air 今天带来了不错的更新，性能提高了两倍，其中包括带来了 16 英寸 MacBook Pro 于去年年底推出的新款键盘，并将标准配置的存储容量从 128GB 提高到 256GB。

在 MacBook Air 发布不久后，苹果就宣布对 Mac mini 进行更新，其标准的存储空间也将增加，现在配备 256GB SSD 存储的 Mac mini 售价为 6299 元，而配备 512GB SSD 的售价则为 8299 元。至于其它配置方面，目前尚未发现有更新的信息。

无论是将其用作台式计算机，家庭的音乐和电影存储中心，还是用作Xcode的代码编译服务器，客户都非常喜欢Mac mini。Mac mini的标准配置现在具有原来两倍的存储容量。 

目前新款 Mac mini 均有现货,预计 1 个工作日即可发货。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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lu357354258
沙发

真香，加量不加价

昨天 21:17
来自 iPhone 11 Pro
手机锋友ceyra9p
板凳

终于良心一点了，128g够干啥？

昨天 21:21
来自 iPhone 6S
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xiaoxiaohai2011
地板
不如买个MacBook
昨天 21:37
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薄荷空气
4 楼
卧槽，刚买了128G版本的一个月
昨天 21:42
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zoumingyang520
5 楼
引用 @薄荷空气 的回复
卧槽，刚买了128G版本的一个月
哈哈
昨天 21:46
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詹黄氏海味补品
6 楼

17年硬件原装全部最顶配的折扣才抵4550块，好坑！

昨天 21:46
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詹黄氏海味补品
7 楼
引用 @詹黄氏海味补品 的回复

17年硬件原装全部最顶配的折扣才抵4550块，好坑！

13.3

昨天 21:46
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sunnygin鬼
8 楼
引用 @薄荷空气 的回复
卧槽，刚买了128G版本的一个月

我也是差不多一个月，可以退差价吗？还是闲鱼卖掉重新买呢

昨天 22:13
来自 iPhone 11 Pro
薄荷空气
9 楼
引用 @sunnygin鬼 的回复

我也是差不多一个月，可以退差价吗？还是闲鱼卖掉重新买呢

闲鱼卖不了多少钱，还是凑合用吧，认命了。还好没有大的更新，不然就哭了。
昨天 22:17
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x-tommy
10 楼
处理器不更新，或者再加个独立的显卡单元，就这么难办么？！就靠那个集成显卡，还要卖这个价钱，是要购买的人交智商税么？！
昨天 22:18
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