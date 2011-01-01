Mac mini迎小幅更新：标配储存空间增加

除了 iPad Pro 和 MacBook Air 之外，苹果今天晚上还对 Mac mini 进行了更新。MacBook Air 今天带来了不错的更新，性能提高了两倍，其中包括带来了 16 英寸 MacBook Pro 于去年年底推出的新款键盘，并将标准配置的存储容量从 128GB 提高到 256GB。在 MacBook Air 发布不久后，苹果就宣布对 Mac mini 进行更新，其标准的存储空间也将增加，现在配备 256GB SSD 存储的 Mac mini 售价为 6299 元，而配备 512GB SSD 的售价则为 8299 元。至于其它配置方面，目前尚未发现有更新的信息。无论是将其用作台式计算机，家庭的音乐和电影存储中心，还是用作Xcode的代码编译服务器，客户都非常喜欢Mac mini。Mac mini的标准配置现在具有原来两倍的存储容量。目前新款 Mac mini 均有现货,预计 1 个工作日即可发货。