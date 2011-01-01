Mac mini迎小幅更新：标配储存空间增加
乔纳森森森 发表于: 03-18 21:08:47
来自 威锋网页版
4690
12
只看作者
新款Mac mini现在就可以购买了。
除了 iPad Pro 和 MacBook Air 之外，苹果今天晚上还对 Mac mini 进行了更新。
MacBook Air 今天带来了不错的更新，性能提高了两倍，其中包括带来了 16 英寸 MacBook Pro 于去年年底推出的新款键盘，并将标准配置的存储容量从 128GB 提高到 256GB。
在 MacBook Air 发布不久后，苹果就宣布对 Mac mini 进行更新，其标准的存储空间也将增加，现在配备 256GB SSD 存储的 Mac mini 售价为 6299 元，而配备 512GB SSD 的售价则为 8299 元。至于其它配置方面，目前尚未发现有更新的信息。
无论是将其用作台式计算机，家庭的音乐和电影存储中心，还是用作Xcode的代码编译服务器，客户都非常喜欢Mac mini。Mac mini的标准配置现在具有原来两倍的存储容量。
目前新款 Mac mini 均有现货,预计 1 个工作日即可发货。
MacBook Air 今天带来了不错的更新，性能提高了两倍，其中包括带来了 16 英寸 MacBook Pro 于去年年底推出的新款键盘，并将标准配置的存储容量从 128GB 提高到 256GB。
在 MacBook Air 发布不久后，苹果就宣布对 Mac mini 进行更新，其标准的存储空间也将增加，现在配备 256GB SSD 存储的 Mac mini 售价为 6299 元，而配备 512GB SSD 的售价则为 8299 元。至于其它配置方面，目前尚未发现有更新的信息。
无论是将其用作台式计算机，家庭的音乐和电影存储中心，还是用作Xcode的代码编译服务器，客户都非常喜欢Mac mini。Mac mini的标准配置现在具有原来两倍的存储容量。
目前新款 Mac mini 均有现货,预计 1 个工作日即可发货。
/ 2 页