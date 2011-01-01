加量不加价 苹果正式推出新款 MacBook Air

3 月 18 日晚间，苹果推出了 2020 款 MacBook Air。新款 MacBook Air 的外观没有大变化，依旧搭载了一款 13.3 英寸的支持原彩显示技术的视网膜显示屏，初始分辨率为 2560 x 1600，主要在处理器、存储、键盘方面做出了升级。2020 款 MacBook Air 可选配的 4 核 Intel Core i7 处理器，相较前代其中央处理器性能提升最高至 2 倍，图形处理性能最高可提升 80%。此外，起始固态硬盘升级到了 256GB，最高可升级至 2TB，内存仍然从 8GB 起跳，但性能升级到了 3733MHz LPDDR4X，最高可选至 16GB 版本。和去年推出的 16 英寸版本 MacBook Pro 一样，2020 款 MacBook Air 同样将蝶式键盘替换为重新设计的剪刀式结构键盘，其 1 毫米键程和新构造能够带来更加优秀的键盘输入体验，此外，C 面的力度触控板的面积也增大了 20%。其他升级点还包括扬声器，苹果表示 2020 款 MacBook Air 的立体声扬声器带来了两倍的低音范围，并提升了 25% 的音量，能够带来更优秀的视听效果。2020 款 MacBook Air 起售价为 7999 元（比 2019 款低了 900 元），搭载 4 核 Core i5 处理器版本的起售价为 9999 元，将于获得批准之后开始发售。