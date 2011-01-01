加量不加价 苹果正式推出新款 MacBook Air

MarcusKei 发表于: 03-18 20:53:28
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起售价比 2019 款低了 900 元。
3 月 18 日晚间，苹果推出了 2020 款 MacBook Air。
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新款 MacBook Air 的外观没有大变化，依旧搭载了一款 13.3 英寸的支持原彩显示技术的视网膜显示屏，初始分辨率为 2560 x 1600，主要在处理器、存储、键盘方面做出了升级。

2020 款 MacBook Air 可选配的 4 核 Intel Core i7 处理器，相较前代其中央处理器性能提升最高至 2 倍，图形处理性能最高可提升 80%。此外，起始固态硬盘升级到了 256GB，最高可升级至 2TB，内存仍然从 8GB 起跳，但性能升级到了 3733MHz LPDDR4X，最高可选至 16GB 版本。
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和去年推出的 16 英寸版本 MacBook Pro 一样，2020 款 MacBook Air 同样将蝶式键盘替换为重新设计的剪刀式结构键盘，其 1 毫米键程和新构造能够带来更加优秀的键盘输入体验，此外，C 面的力度触控板的面积也增大了 20%。
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其他升级点还包括扬声器，苹果表示 2020 款 MacBook Air 的立体声扬声器带来了两倍的低音范围，并提升了 25% 的音量，能够带来更优秀的视听效果。
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2020 款 MacBook Air 起售价为 7999 元（比 2019 款低了 900 元），搭载 4 核 Core i5 处理器版本的起售价为 9999 元，将于获得批准之后开始发售。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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伊金霍洛
沙发

2018款pro 这下一点都不香了

昨天 21:06
来自 iPhone 11 Pro
手机锋友wc5nh3j
板凳

我的2018一下子不香了

昨天 21:11
来自 iPhone 11
frozenromance
地板

10nm黑苹果快了

昨天 21:12
来自 iPhone 8
很养眼的丑男
4 楼

四核8线程蛮

昨天 21:12
来自 iPhone XR
lu357354258
5 楼

2018，15寸 变成烂苹果了😄

昨天 21:16
来自 iPhone 11 Pro
乔布斯忠实信徒
6 楼
刚买2019款 Air ，哎！
昨天 21:22
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sheldon9958
7 楼

wow.香飘飘

昨天 21:26
来自 iPhone X
olaola
8 楼

为啥边框依然粗啊

昨天 21:31
来自 iPhone 8
xiaoxiaohai2011
9 楼
很快就解决好
昨天 21:39
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jimmylook
10 楼
我家的2014年款11寸，1.4 GHz Intel Core i5，和这个7999乞丐版的i3 1.1G比较有啥区别？
昨天 21:43
来自 威锋网页版
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