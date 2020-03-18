苹果发布新款iPad Pro：双摄+带触控板的妙控键盘

乔纳森森森 发表于: 03-18 20:47:13
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这次的更新够诚意么！

就在刚刚苹果发布了新款的 iPad Pro，本次发布的新款 iPad Pro 包含 11 英寸和 12.9 英寸两款机型。 新的 iPad Pro 搭载了全新的 A12Z 仿生处理器，背面配备双摄像头设置。此外苹果还推出了一款新的 iPad Pro 妙控键盘，内置触控板，这似乎也是新 iPad Pro 最大的一个亮点之一。接下来就让我们先来看看本次的主要升级：

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这款 iPad Pro 搭载了新的 A12Z 芯片以及 8 核图形处理器，A12Z 仿生为应对各种工作而设计，运行专业类应用更是它的强项。8 核图形处理器可为 4K 视频剪辑、3D 设计和增强现实等任务带来流畅表现。增强的散热设计，可确保更高的峰值和更持续的性能表现，这对处理专业级工作来说至关重要。苹果设计的神经网络引擎，则让设备端的机器学习技术为下一代专业类应用准备就绪。

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新 iPad Pro 的另一个卖点是配备 1200 万像素广角摄像头和全新的 1000 万像素超广角摄像头，再加上录音棚级的麦克风和四扬声器系统。摄像头还配备了激光雷达扫描仪，激光雷达 (LiDAR 光探测和测距) 这项先进技术，是通过测量光触及物体并反射回来所需的时间，来确定距离。特制的激光雷达扫描仪利用直接飞行时间 (dToF)，测量室内或室外环境中从最远五米处反射回来的光。它可从光子层面进行探测，并能以纳秒速度运行，为增强现实及更广泛的领域开启无尽可能，从而带来更加真实的增强现实效果。

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苹果表示新款 iPad Pro 支持的妙控键盘采用悬浮式支架设计，通过磁力吸附与 iPad Pro 相连，让你能轻松调节适合自己的观看角度。内置的触控板开启了 iPadOS 的全新互动方式，自带的 USB‑C 接口还能进行直通充电。同时，它也能为机身前后提供妥帖保护。这是一款专为 iPad Pro 设计的全尺寸键盘，采用独立的硬质键帽及一毫米键程剪刀式结构，带来灵敏、舒适又安静的输入体验。点按效果全面一致的触控板，为你打开全然一新的 iPadOS 使用体验。你可以通过它来控制 iPadOS 中的全新光标，得心应手地进行电子表格编辑、文本选取这类特别需要光标的工作。

价格方面，11 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：6229 元/7429 元

256GB：7029 元/8229 元

512GB：8629 元/9829 元

1TB：10229 元/11429 元

12.9 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：7899 元/9099 元

256GB：8699 元/9899 元

512GB：10299 元/11499 元

1TB：11899 元/13099 元

最后，国行 iPad Pro 将于近日发售，有深空灰色和银色可选，而妙控键盘于 5 月发售。适用于 11 英寸 iPad Pro 的妙控键盘售价 2399 元，而适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的妙控键盘售价则为 2699 元。此外，苹果还推出了适用于 11 英寸 iPad Pro (第二代) 的键盘式智能双面夹，售价 1399 元，以及适用于 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 的键盘式智能双面夹，售价 1549 元。



编辑于 2020-03-18 21:20:04

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SABER胜利誓约
沙发

售价是不是比之前的还便宜点？

昨天 21:03
来自 iPhone XR
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Jarvispepsi
板凳

感觉升级很小 没啥换的动力

昨天 21:05
来自 iPhone XS Max
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gbq9336
地板

激光雷达干么？请大神指点

昨天 21:05
来自 iPhone XS
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heheBear
4 楼

那个键盘的usb-c口是干嘛的看了几遍没搞明白……哪位大佬科普一下？

昨天 21:07
来自 iPhone XR
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手机锋友h3dn98l
5 楼

不知道这个A12Z是个啥情况……？

昨天 21:07
来自 iPhone 11 Pro Max
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手机锋友v2e1avg
6 楼

昨天 21:07
来自 iPhone XS Max
yonghu157683
7 楼

价格还行

昨天 21:08
来自 iPhone 6S
heheBear
8 楼
引用 @gbq9336 的回复

激光雷达干么？请大神指点

空间测距，5米之内的物体形状距离都能精确测量，在AR的时候非常有用～

昨天 21:08
来自 iPhone XR
一叶知秋WangQL
9 楼

我觉得我挺想买的，10.5寸的可以换了，但是就是不知道12Z是什么…

昨天 21:09
来自 iPhone XS
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萱草如诗
10 楼

售价跟三代一样吧，但是128G起步，很有诚意了。不知道妙控键盘多少钱。

昨天 21:09
来自 iPhone 11 Pro Max
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