苹果发布新款iPad Pro：双摄+带触控板的妙控键盘

就在刚刚苹果发布了新款的 iPad Pro，本次发布的新款 iPad Pro 包含 11 英寸和 12.9 英寸两款机型。 新的 iPad Pro 搭载了全新的 A12Z 仿生处理器，背面配备双摄像头设置。此外苹果还推出了一款新的 iPad Pro 妙控键盘，内置触控板，这似乎也是新 iPad Pro 最大的一个亮点之一。接下来就让我们先来看看本次的主要升级：

这款 iPad Pro 搭载了新的 A12Z 芯片以及 8 核图形处理器，A12Z 仿生为应对各种工作而设计，运行专业类应用更是它的强项。8 核图形处理器可为 4K 视频剪辑、3D 设计和增强现实等任务带来流畅表现。增强的散热设计，可确保更高的峰值和更持续的性能表现，这对处理专业级工作来说至关重要。苹果设计的神经网络引擎，则让设备端的机器学习技术为下一代专业类应用准备就绪。





新 iPad Pro 的另一个卖点是配备 1200 万像素广角摄像头和全新的 1000 万像素超广角摄像头，再加上录音棚级的麦克风和四扬声器系统。摄像头还配备了激光雷达扫描仪，激光雷达 (LiDAR 光探测和测距) 这项先进技术，是通过测量光触及物体并反射回来所需的时间，来确定距离。特制的激光雷达扫描仪利用直接飞行时间 (dToF)，测量室内或室外环境中从最远五米处反射回来的光。它可从光子层面进行探测，并能以纳秒速度运行，为增强现实及更广泛的领域开启无尽可能，从而带来更加真实的增强现实效果。

苹果表示新款 iPad Pro 支持的妙控键盘采用悬浮式支架设计，通过磁力吸附与 iPad Pro 相连，让你能轻松调节适合自己的观看角度。内置的触控板开启了 iPadOS 的全新互动方式，自带的 USB‑C 接口还能进行直通充电。同时，它也能为机身前后提供妥帖保护。这是一款专为 iPad Pro 设计的全尺寸键盘，采用独立的硬质键帽及一毫米键程剪刀式结构，带来灵敏、舒适又安静的输入体验。点按效果全面一致的触控板，为你打开全然一新的 iPadOS 使用体验。你可以通过它来控制 iPadOS 中的全新光标，得心应手地进行电子表格编辑、文本选取这类特别需要光标的工作。

价格方面，11 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：6229 元/7429 元

256GB：7029 元/8229 元

512GB：8629 元/9829 元

1TB：10229 元/11429 元

12.9 英寸款 iPad Pro 售价 无线版在前，无线+蜂窝版在后：

128GB：7899 元/9099 元

256GB：8699 元/9899 元

512GB：10299 元/11499 元

1TB：11899 元/13099 元

最后，国行 iPad Pro 将于近日发售，有深空灰色和银色可选，而妙控键盘于 5 月发售。适用于 11 英寸 iPad Pro 的妙控键盘售价 2399 元，而适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的妙控键盘售价则为 2699 元。此外，苹果还推出了适用于 11 英寸 iPad Pro (第二代) 的键盘式智能双面夹，售价 1399 元，以及适用于 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 的键盘式智能双面夹，售价 1549 元。





编辑于 2020-03-18 21:20:04