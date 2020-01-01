海信发布全球首款8K HDR电视：79999元

或许你家里的客厅摆放着的电视仍然不支持硬件级别的 4K HDR 画质，但现在号称可以达到 8K HDR 的电视却已经到来了。3 月 18 日下午，海信视像副总裁王伟公布了 85 英寸 8K Pro 双屏电视 U9，官方称海信 85U9E 是全球首款 8K HDR 屏电视，售价 79999 元。目前，市面上的 8K 电视大多无法实现8K应有的良好视觉观感。海信 85U9E 是全球首款 8K HDR 屏电视，真正基于真 8K 10bit 超清面板、超高密度分区背光控制技术，以及 AI 超强算力协同的 HDR 算法，可以精准还原自然动态范围和 10 亿+色彩容量，时刻保持超高色域的标准。从 120Hz 高帧电影，到 3A 游戏大作，都可完美呈现，堪称影视专业定制屏产品。海信 85U9E 可以达到 2500nit 的峰值亮度，150% BT709 广色域 、80000:1 静态对比度，带来更深邃的黑与更清晰的细节。支撑这一切的是一个基于自主控光算法的芯片控制平台+112 颗背光控制芯片组成的14组独立芯控集群。同时依靠云端解像的能力，实现 6.5T 算力，目前行业最高。内容始终是困扰 8K 电视终端市场发展的瓶颈。海信特别研发了第三代8K超解像技术，可以实现从低画质片源到 2K、4k、8k 画质的三级优化。海信 85U9E 采用独特的双屏交互设计，在 85 英寸 8K 主屏之下的机柜式底座中植入 28 英寸全时助理屏。语音聊天、点外卖、找同款、新闻资讯推送、控制全屋家电……全时助理屏俨然成为家庭私有的 AI 智能管家，智慧生活可以唾手可得。内容参考来源：新浪科技