Facebook 将向员工发放 1000 美元的「防疫资金」
MarcusKei 发表于: 03-18 17:19:21
来自 威锋网页版
861
7
只看作者
此时一位柠檬精缓缓走过。
在本周二的内部会议上，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）提出公司计划向全球约 4.5 万名全职员工发放 1000 美元「防疫奖金」（约 7000 元），以帮助他们更好地应对疫情，预计这些奖金将在四月底发放完毕。
Facebook 在全球各地均设有办公室，约 4.5 万名员工为全职，也就是说这笔「防疫奖金」将花费 Facebook 4500 万美元。而且 Facebook 还将在 2020 年上半年获得更为宽松的绩效审核，这也就意味全职员工可能获得更高的绩效奖金。
至于非全职员工，Facebook 给出的政策是继续支付他们的时效工资，即使有部分人因为疫情只能在家隔离而无法完成工作任务。
Facebook 在全球各地均设有办公室，约 4.5 万名员工为全职，也就是说这笔「防疫奖金」将花费 Facebook 4500 万美元。而且 Facebook 还将在 2020 年上半年获得更为宽松的绩效审核，这也就意味全职员工可能获得更高的绩效奖金。
至于非全职员工，Facebook 给出的政策是继续支付他们的时效工资，即使有部分人因为疫情只能在家隔离而无法完成工作任务。