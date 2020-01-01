Facebook 将向员工发放 1000 美元的「防疫资金」

MarcusKei 发表于: 03-18 17:19:21
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此时一位柠檬精缓缓走过。
在本周二的内部会议上，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）提出公司计划向全球约 4.5 万名全职员工发放 1000 美元「防疫奖金」（约 7000 元），以帮助他们更好地应对疫情，预计这些奖金将在四月底发放完毕。
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Facebook 在全球各地均设有办公室，约 4.5 万名员工为全职，也就是说这笔「防疫奖金」将花费 Facebook 4500 万美元。而且 Facebook 还将在 2020 年上半年获得更为宽松的绩效审核，这也就意味全职员工可能获得更高的绩效奖金。

至于非全职员工，Facebook 给出的政策是继续支付他们的时效工资，即使有部分人因为疫情只能在家隔离而无法完成工作任务。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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zarakk
沙发

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CVlsc
板凳

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oyxiaofeng521
地板
美国真是水深火热
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kobespace
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kandyzdj
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啥情况啊
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