《健身环大冒险》获登记许可：国行快来了吗？

国行任天堂 Switch 用户两天前终于迎来了第二、第三款国行游戏-《马力欧赛车 8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》，国行玩家的游戏库似乎要开始充实起来了。今天下午有报道指出，根据上海市新闻出版局网站今日更新的著作权授权合同登记列表显示，任天堂旗下热卖大作（“理财产品”）《健身环大冒险》以及《超级马力欧派对》都已获得了登记许可，根据相关版号的规定，在国内出版境外游戏需先获得国家版权局的著作权合同登记许可，所以接下来需要等待的就是版号审批即可。受到疫情影响，不少朋友都选择宅在家里玩游戏，这使得本来就供不应求的《健身环大冒险》售价水涨船高，一度升至 2000 元的高位，目前虽有所回落，但也需要 1300-1400 元左右的价格才能拿下。如果国行版本能够尽快推出的话，这款游戏应该能回复到一个较为合理的价格。不过需要指出的是，倘若国行版本推出，那么健身环里面的游戏卡带应该也只能供国行 Switch 用户使用。