大中华区外Apple Store无限期关闭

苹果此前宣布关闭除大中华区外的所有 Apple Store 零售店，直到 3 月 27 日才可能重新恢复营业。不过今天据我们查看苹果官网（大中华区外）首页时发现，苹果关于零售店的开业规划似乎作出了调整，在国外各地区疫情未得到有效控制之前，苹果除在华之外的所有零售店都将实行无限期关闭，具体开门营业时间需要等苹果官方另行通知，目前这项新决策已在各国苹果官网发布。考虑到国外疫情有愈演愈烈的趋势，苹果作出这个决定也是可以理解的。如此一来，就只剩下中国内地、中国香港、中国澳门以及中国台湾的零售店在营业了，但营业时间依然比正常时期要短。目前进入苹果零售店需要佩戴口罩，以及测量体温，店门前还为顾客准备了洗手液，同时苹果还会控制店内的人流量。