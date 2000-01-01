大中华区外Apple Store无限期关闭

乔纳森森森 发表于: 03-18 16:12:54
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作出这个决定也是可以理解的。
苹果此前宣布关闭除大中华区外的所有 Apple Store 零售店，直到 3 月 27 日才可能重新恢复营业。
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不过今天据我们查看苹果官网（大中华区外）首页时发现，苹果关于零售店的开业规划似乎作出了调整，在国外各地区疫情未得到有效控制之前，苹果除在华之外的所有零售店都将实行无限期关闭，具体开门营业时间需要等苹果官方另行通知，目前这项新决策已在各国苹果官网发布。考虑到国外疫情有愈演愈烈的趋势，苹果作出这个决定也是可以理解的。

如此一来，就只剩下中国内地、中国香港、中国澳门以及中国台湾的零售店在营业了，但营业时间依然比正常时期要短。目前进入苹果零售店需要佩戴口罩，以及测量体温，店门前还为顾客准备了洗手液，同时苹果还会控制店内的人流量。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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yzkphone
沙发
就想知道这个月还会不会有新品？
4小时前
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手机锋友gtruznt
板凳
学陈老师吗，无限期退出娱乐圈
4小时前
来自 威锋网页版
hhfdh
地板
引用 @yzkphone 的回复
就想知道这个月还会不会有新品？

Hhh

4小时前
来自 iPhone X
诗意栖居
4 楼

惨了。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
beiming2000
5 楼

上个月说这个月能出，这个月又告诉我第二季度，mbp14还卖不卖了？

3小时前
来自 iPhone XR
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CVlsc
6 楼

希望有发布会，但也可能在官网上线

3小时前
来自 iPhone X
sunshinly
7 楼

不差钱，关门歇业也不怕

39分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
粗去丸
8 楼
引用 @beiming2000 的回复

上个月说这个月能出，这个月又告诉我第二季度，mbp14还卖不卖了？

同问mbp14
28分钟前
来自 威锋网页版
厨房工作
9 楼
引用 @hhfdh 的回复

Hhh

MBA和Mac mini已经上线。

5分钟前
来自 iPhone 11