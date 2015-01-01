「王者荣耀」被注册成酒商标 腾讯起诉国家知识产权局

近日，由天美工作室群研发、腾讯发行的手游《王者荣耀》被贵州一酒业公司注册成为商标，腾讯公司据此起诉国家知识产权局要求对该商标的注册问题重新作出裁定。



3 月 17 日北京知识产权法院对该起行政纠纷案进行线上开庭审理。国家知识产权局答辩表示，不同意腾讯公司的起诉请求，坚持所做的裁定意见。



国家知识产权局认为，两个「王者荣耀」构成近似商标，但贵州酒业公司商标指定使用的「果酒（含酒精）」等商品与腾讯商标核定使用的「电子出版物（可下载）」等商品在销售场所、服务对象等方面区别较大，未构成类似商品上的近似商标；「王者荣耀」为普通印刷体汉字，不能独立表达作品的思想和情感，不属于我国《著作权法》规定的受保护作品，贵州酒业商标的注册未侵犯腾讯公司的著作权，也不构成《商标法》带有夸大宣传和不正当竞争的行为。



庭审中，腾讯主张《王者荣耀》游戏是原告开发并运营的游戏，自 2015 年 10 月推出即成为 App Store 下载排行榜第一名的软件，关注热度极高。此外「王者荣耀」与麦当劳合作推出套餐、与可口可乐公司合作推出雪碧饮料等，与贵州酒业注册商标的领域有高度重合。



腾讯公司不服国家知识产权局作出的裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，问渠成裕酒业有限公司作为第三人参加诉讼。该案没有当庭宣判，目前正在进一步审理中。



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