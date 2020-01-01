特殊时期：苹果给出开展线上学习的建议

由于疫情的原因，孩子们无法上学因而不得不在家开展线上的学习。近日苹果已经更新了针对 IT 教育人员的技术，培训和支持建议，以帮助他们建立和应对 Mac 和 iPad 上对家庭学习日益增长的需求。在冠状病毒爆发之后，苹果从根本上扩大了对教师和教育 IT 人员的建议，以促进这些人群在家工作。除了公布需要由学校管理的苹果设备的具体细节外，它还建议了用于工作和保持联系的工具。苹果建议首先要确定哪些 Mac 或 iPad 可以带回家，然后建议使用苹果公司的移动设备管理（MDM）系统。MDM 使教育工作者可以使用在远程学习期间的特定内容来设置这些设备，但也允许进行某些设置和限制。它指出，必须允许这些设备通过家庭或公共 Wi-Fi 连接到学校系统。因此，苹果公司提出了管理和过滤内容的建议，以防止学生无意间在线访问不适当的材料。苹果还建议，如果学校设备有限，这些限制可能会有所帮助。它可以用来设置时间表，以允许不同组的学生使用设备，然后将它们退还给下一组。如果尚未为教育机构设置用于远程学习的设备，则这可能会给IT带来压力，因为他们必须准备大量的 Mac 和 iPad。苹果的建议包括通过使用“自动设备注册”来加快过程的方法。除了设置和 Apple School Manager 服务（将应用程序和内容部署到已注册的设备）外，苹果还建议使用第三方解决方案。 它说：“如果您没有 MDM 解决方案，那么 Jamf，Mosyle 和 Meraki 之类的提供商将提供延长的试用期，以帮助快速部署远程学习。”