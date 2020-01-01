这款苹果风格的人仔向经典iPod致敬

Classicbot 以其苹果风格的毛绒玩具和 iBot G3 等小玩意系列而著称，今天该公司推出了最新的 iBoy 小人仔，旨在向苹果的 2001 款 iPod Classic 致敬。由设计师 Philip Lee 打造的 iBoy 目前在 Kickstarter 上进行预订，它是机器人和 iPod 的结合体，具有功能性的旋转轮，背面镜面镀铬，EarPods 制成的天线和磁性手臂。其内部没有电子元件，因为 iBoy 旨在作为摆设展示用的小人仔，但它的确看起来像功能齐全的 MP3 播放器。拆下磁性支脚和 EarPods，它可以从机器人模式转换为更类似于 iPod 的 MP3 播放器模式。iBoy 的后部背面镀铬，而机身则采用 iPod 般的光泽白色 ABS 塑料制成，丝网印刷的细节带有端口，可点击的按钮以及上述实际上可以转动的轮盘。首批 iBoy 预计将于 2020 年 11 月发布，Kickstarter 上最早的预购客户可以 229 港币（约 207 元）进行购买。iBoy 将随附一系列限量版迷你海报，这些海报以不同的姿势和环境展示 iBoy 的细节。