5.4英寸iPhone屏幕可能由京东方供应

乔纳森森森 发表于: 03-18 10:41:12
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5.4英寸iPhone是否真的存在？
根据 DigiTimes 的最新报告显示，中国显示器制造商京东方已与触摸面板制造商 General Interface Solutions 合作，两家公司均旨在成为苹果传闻中的 5.4 英寸 iPhone 的供应商。
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此前根据分析师郭先生（Ming-Chi Kuo）的说法，苹果计划在秋季发布四款带有 OLED 屏幕的“iPhone 12”机型，其中就包括一台 5.4 英寸的机型，两台 6.1 英寸机型和一台 6.7 英寸机型。预计所有设备都将支持 5G，并且可能采用新设计，其中包括类似 iPad Pro 或 iPhone 4 的扁平边缘金属中框。

新款 5.4 英寸 iPhone 将成为苹果有史以来最小的带“刘海”显示屏的 iPhone。相比之下，iPhone 11 Pro 配备 5.8 英寸屏幕，iPhone 11 Pro Max 的是 6.5 英寸屏幕。5.4 英寸 iPhone 采用“刘海”设计，超薄边框（没有 Home 键），因此其机身实际大小可能比 4.7 英寸 iPhone 8 还要小。

预计最高端的 iPhone 12 机型将配备 ToF 传感器以进行 3D 感应，并配备三后置摄像头系统，而像 5.4 英寸 iPhone 这样的中档机型则据说配备双摄阵列。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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weiaizhao521
沙发

这就IP12了？？

1小时前
来自 iPhone 6S
小鸡哥哥T
板凳
我还是更在意13.3.1的越狱进展smile
1小时前
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一片树叶的故事
地板
等5.4
1小时前
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一片树叶的故事
4 楼
但是 京东方
1小时前
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zarakk
5 楼

每天都有爆料，，也是醉了

1小时前
来自 iPhone 11
Wiseweek
6 楼
引用 @小鸡哥哥T 的回复
我还是更在意13.3.1的越狱进展smile
13.3.1可以越狱的呀image
1小时前
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手机锋友m6fgqp1
7 楼
引用 @Wiseweek 的回复
13.3.1可以越狱的呀image

只能a11以下越狱

1小时前
来自 iPhone 11
安可_89
8 楼

smile期待5.4

54分钟前
来自 iPhone 11 Pro
Liekkas__
9 楼

如果这是真的，以后苹果的供应链就彻底被锁在中国了

42分钟前
来自 iPhone X
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kobespace
10 楼
引用 @Liekkas__ 的回复

如果这是真的，以后苹果的供应链就彻底被锁在中国了

锁在中国？苹果供应链的大头永远是三星的屏幕，台积电的芯片制造。

39分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
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