5.4英寸iPhone屏幕可能由京东方供应

根据 DigiTimes 的最新报告显示，中国显示器制造商京东方已与触摸面板制造商 General Interface Solutions 合作，两家公司均旨在成为苹果传闻中的 5.4 英寸 iPhone 的供应商。此前根据分析师郭先生（Ming-Chi Kuo）的说法，苹果计划在秋季发布四款带有 OLED 屏幕的“iPhone 12”机型，其中就包括一台 5.4 英寸的机型，两台 6.1 英寸机型和一台 6.7 英寸机型。预计所有设备都将支持 5G，并且可能采用新设计，其中包括类似 iPad Pro 或 iPhone 4 的扁平边缘金属中框。新款 5.4 英寸 iPhone 将成为苹果有史以来最小的带“刘海”显示屏的 iPhone。相比之下，iPhone 11 Pro 配备 5.8 英寸屏幕，iPhone 11 Pro Max 的是 6.5 英寸屏幕。5.4 英寸 iPhone 采用“刘海”设计，超薄边框（没有 Home 键），因此其机身实际大小可能比 4.7 英寸 iPhone 8 还要小。预计最高端的 iPhone 12 机型将配备 ToF 传感器以进行 3D 感应，并配备三后置摄像头系统，而像 5.4 英寸 iPhone 这样的中档机型则据说配备双摄阵列。