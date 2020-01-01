早高FENG：保时捷打造3D座椅/《刺客信条：奥德赛》全平台免费

▎亿航与塞维利亚市政打造交通项目

▎疫情导致网约车订单减少

▎保时捷打造 3D 座椅

▎《刺客信条：奥德赛》全平台免费

众多大城市都面临着同样的一个问题，那就是城市道路拥挤，为了解决这个头疼的问题，不少城市的管理者都在尝试不同的办法。外媒报道，亿航（EHang）现在拿到了在西班牙塞维利亚打造城市空中交通的项目许可。这项新协议将允许亿航在该市建立客户、空中物流、以及指挥和控制平台。政府还将与该公司进一步合作，帮助其拿下试飞与航线许可。目前疫情开始在国外蔓延，这也影响到了在路上运营的一众司机。周二发布的一项调查显示，Uber和Lyft在美国的司机称，他们的收入越来越少，也没有其他的收入来源。为了减缓新型冠状病毒的传播，国外许多人迅速放弃了正常的日常活动。周二，Uber 和 Lyft 表示，它们将暂停拼车服务。Uber 和 Lyft 表示，他们正在研究如何解决网约车司机们所面临的挑战。尽管 3D 打印已经不是什么新鲜的技术，但在汽车制造业中，目前 3D 打印的产品无论是数量还是类型都十分有限。保时捷刚刚宣布，即将推出全新 3D 打印技术座椅，掀起传统运动座椅的革命浪潮。这款全新座椅以保时捷传统的轻质全桶式座椅为基础，由多层结构组合而成，在布局、重量等方面的性能都类似于赛车座椅。育碧官方今天宣布，在 3 月 19 日~24 日期间刺客信条系列最新作《刺客信条：奥德赛》的全部平台各版本将免费提供给所有玩家游玩。PS4 和 XboxOne 版将于 19 日 15 点开始到 24 日 1 点结束，PC 版则从 19 日 19 点开始，到 24 日 0 点结束。Xbox One 版本需要 Xbox Live 金会员。