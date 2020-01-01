索尼来了：19日将会公布PS5的具体细节

乔纳森森森 发表于: 03-17 21:36:37
来自 威锋网页版
2001
11
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索尼会如何表现呢？真心期待。
昨天晚上微软公布了新一代主机 Xbox Series X 的详细配置，在看到其强大的配置后，网友纷纷调侃压力来到了 PS5 这边了。
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终于在北京时间今天晚上，索尼 PlayStation 官方账号宣布将于太平洋时间3月18日上午 9 点（北京时间 3 月 19 日 0 点）深度揭秘 PS5 主机的的具体细节。届时，PS5 首席架构师 Mark Cerny 将在 PS 官方博客现身，将对 PS5 主机的系统架构以及它将如何构建未来的游戏世界进行深度剖析。

与 Xbox X 系列的外观相比，索尼目前似乎有点保守，它仍然没有提前宣布新游戏机的外观和配置，这对大家来说都是一个悬念。由于这两款游戏机都将在 2020 年圣诞购物季上市，因此无疑会有直接进行交锋。

再过一天左右的时间，我们就能看到索尼如何初露峥嵘了。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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大春昕昕
沙发

索尼顶不住了

昨天 21:52
来自 iPhone XS
嗨江城
板凳

应该更多亮点吧，所以赶紧出来漏个脸

昨天 22:19
来自 iPhone 11
Gyxs
地板
确实，索尼不行了。害，最近在家是真无聊，也就只能上上网了，有没有好听的电台节目推荐一下啊……
昨天 23:04
来自 威锋网页版
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dwzq
4 楼
引用 @Gyxs 的回复
确实，索尼不行了。害，最近在家是真无聊，也就只能上上网了，有没有好听的电台节目推荐一下啊……

青果FM🉑️

昨天 23:05
来自 iPhone 6S Plus
查看2条回复
Gyxs
5 楼
引用 @dwzq 的回复

青果FM🉑️

？？？在哪🉑️
昨天 23:06
来自 威锋网页版
dwzq
6 楼
引用 @Gyxs 的回复
？？？在哪🉑️

好多平台都有，但是我一般去公众号听，边听边看挺好的

昨天 23:09
来自 iPhone 6S Plus
查看1条回复
Gyxs
7 楼
引用 @dwzq 的回复

好多平台都有，但是我一般去公众号听，边听边看挺好的

OK👌
昨天 23:09
来自 威锋网页版
lu357354258
8 楼

什么时候发货

昨天 23:30
来自 iPhone 11 Pro
liujia68
9 楼

有直播吗

昨天 23:46
来自 iPhone X
小虫天蝎
10 楼
哈哈，预热先手战开始了
2小时前
来自 威锋网页版
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