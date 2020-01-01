索尼来了：19日将会公布PS5的具体细节

昨天晚上微软公布了新一代主机 Xbox Series X 的详细配置，在看到其强大的配置后，网友纷纷调侃压力来到了 PS5 这边了。终于在北京时间今天晚上，索尼 PlayStation 官方账号宣布将于太平洋时间3月18日上午 9 点（北京时间 3 月 19 日 0 点）深度揭秘 PS5 主机的的具体细节。届时，PS5 首席架构师 Mark Cerny 将在 PS 官方博客现身，将对 PS5 主机的系统架构以及它将如何构建未来的游戏世界进行深度剖析。与 Xbox X 系列的外观相比，索尼目前似乎有点保守，它仍然没有提前宣布新游戏机的外观和配置，这对大家来说都是一个悬念。由于这两款游戏机都将在 2020 年圣诞购物季上市，因此无疑会有直接进行交锋。再过一天左右的时间，我们就能看到索尼如何初露峥嵘了。