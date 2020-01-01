毕业礼办不了 日本学生在《我的世界》中办

由于疫情的原因，今年孩子们的寒假特别长，目前许多学校都尚未开学，孩子们只能在家上网课。其它受疫情影响的国家也采用了停课的方式，日本即将迎来了一年一度的毕业季，而在日本这个时间段停课，意味着很多学生可能会错过期待已久的毕业典礼。这也影响到了学校毕业典礼的举办。最近日本长野县一些小学生想到了一个解决办法，那就是在《我的世界》中为学生举办毕业典礼。日本一名网友在推特上分享了在《我的世界》中举办毕业典礼的事，在图片中可以看到经过不少学生的努力和想象，把礼堂搭建的有模有样，演讲台、大屏幕、红地毯、观众席一应俱全，有不少学生聚集在一起还唱起了校歌。孩子们在《我的世界》游戏中，举办自己的线上毕业典礼，一同高唱校歌的场景看起来十分的温馨而有趣。